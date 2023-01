Nejlepší iluzionisté světa pohromadě v Praze. Získejte levnější vstupenky

Když byla skupina kouzelníků složená z Luise de Matose, Darcyho Oaka, Yu Hojina, Enzo Weyna a Jamese Morea v Česku poprvé se svou show The Illusionists, vidělo je přes 25 tisíc diváků. Nyní se vrací s novou show s názvem C’est la Magie.

Kanadský kouzelník Darcy Oake

Jedná se o představení plné dokonalých a často i smrtelně nebezpečných triků. Nebudou chybět pódiové iluze, čtení myšlenek ani společně provedená kouzla s publikem. Jde prostě o spojení pěti nejlepších iluzionistů dnešní doby.

Luis de Matos je původem s Portugalska a je držitel mnoha ocenění mezi které patří např.: „Magician of the Year“, „The Merlin Award“ nebo „The Devant Award“. Je zapsán v Guinessově knize rekordů s trikem, který provedl s 52 tisíci diváky při otevření fotbalového stadionu v Portugalsku. Darcy Oake je mladý Kanaďan, který se dostal do celosvětového povědomí díky soutěži America’s Got Talent. Vystupoval pro Královnu Alžbětu II. na oslavě jejích 90. narozenin, kdy okouzlil královskou rodinu natolik, že byl pozván i na privátní společnou večeři.

Yu Hojin, nejmladší člen show, je vítězem Stage Grand Prix FISM 2012 a držitel ceny „Magician of the Year“. Mistr manipulace a miláček publika je z Jižní Koreje, aktuálně ho můžete vidět v letošní sérii America’s Got Talent. James More je známý iluzionista z Velké Británie, který se proslavil nejsledovanějším vystoupením v historii Britain’s Got Talent. Jeho videa na Youtube patří mezi ta nejvirálnější vůbec. Tento charismatický iluzionista okouzluje svými vystoupeními celý svět již řadu let.

A nakonec Enzo Weyne, jeden z nejaktivněji vystupujících iluzionistů, který vystoupil ve více než 30 zemích po celém světě. Do Prahy přijede z Francie a je držitelem cen: „Best Magic Show“ nebo „Madrake D’OR“.

Představení C’est la Magie, které bude tlumočeno do češtiny, bude v Praze k vidění od 27. až 29. ledna 2023 v Kongresovém centru Praha. Díky iDNES Premium si můžete vstupenky zakoupit s exkluzivní 20% slevou.