10 nejlepších filmů a seriálů na streamovací službě Canal+. Získejte ji zdarma

Streamovací služba Canal+, nabízející přístup ke všem zápasům Premier League nebo k tenisovým turnajům WTA, patří mezi nejnovější přírůstky mezi streamovacími službami v Česku. Nenabízí však zdaleka jen sport. Je také plná filmů a seriálů. Díky iDNES Premium můžete získat k této službě na dva měsíce přístup zcela zdarma. My jsme pro vás prošli knihovnu, abychom vám dali pár tipů, které byste tam rozhodně neměli propásnout.

John Wick 4 akční kinohit

Není to tak dlouho, co akční hit John Wick 4 přitáhl do kin miliony návštěvníků a celosvětově v nich vydělal přes 400 milionů dolarů. Nyní si tento akční nářez můžete pustit i doma, kde uvidíte, kam akční žánr dospěl. Stejně jako předchozí díly, i čtyřku režíroval dřívější kaskadér, a je to na akci poznat. Originální, zběsilá řežba od začátku do konce, u které se nebudete ani chvilku nudit.

Mission: Impossible Tom Cruise na vrcholu

Když už jsme u akčního žánru, nelze opomenout sérii Mission: Impossible, ve které Tom Cruise riskuje svými šílenými kousky svůj vlastní život pro pobavení diváků. Ano, byl to skutečně Tom Cruise, který visel na největším mrakodrapu světa nebo byl zvenčí na křídle nákladního letadla při vzletu. Šest dílů této série, která začala jedničkou z roku 1996, je na Canal+ k dispozici. Mission: Impossible – Fallout je obecně považován za jeden z nejlepších akčních filmů všech dob.

Velryba oscarový Brendan Fraser

Herec Brendan Fraser dostal minulý rok při udělování Oscarů svou první, zcela zaslouženou sošku právě za roli extrémní obezitou trpícího Charlieho. Možná ho znáte z Mumie a od té doby zmizel na nějakou dobu z plátna kin, aby se takto epicky vrátil. Drama režiséra Darrena Aronofskyho je o třísetkilovém osamělém učiteli, který se snaží najít cestu ke své dceři.

Seriál Roky a roky depresivní budoucnost

Šestidílný britský seriál ukazuje celkem realistickou, depresivní budoucnost, která by klidně mohla nastat. Sledujeme životy tří generací rodin od roku 2019 do 2034. Období po brexitu, ekonomickém vzestupu Číny, migrantské krizi na Ukrajině a druhém prezidentském období Donalda Trumpa. Série, za kterou stojí proslulý tvůrce Russell T. Davies, byla nominována na několik ocenění.

Seriál Respondér oceňovaný britský hit

Britské policejní drama napsal bývalý policista, a podle kritiků velmi realisticky zobrazuje život u britské policie. Hlavním hrdinou je Chris Carson v podání Martina Freemana, který v soukromém životě čelí démonům a navíc se musí vypořádat s několika nemilosrdnými nočními směnami. Šestidílná série získala řadu kritických ocenění a nominací na cenu BAFTA. Pokud jste připraveni na velmi temný policejní seriál, neuděláte chybu.

Hanebný pancharti nejlepší Quentin Tarantino

Co je nejlepší film Quentina Tarantina? Mnoho lidí mezi ně řadí Pulp Fiction, někteří dokonce Jackie Brown, ale nikdo nedá dopustit na pulpovou akci z druhé světové války, ve které Brad Pitt honí nacisty a oscarový Christoph Waltz předvádí sofistikovaného důstojníka. Typické tarantinovské dialogové scény u stolu plné napětí střídá akce. Quentin Tarantino na svém vrcholu.

Karel český dokument o Karlu Gottovi

Celovečerní dokument o nejslavnějším českém zpěvákovi Karlu Gottovi byl velkým hitem v kinech, nyní si jej můžete pustit i doma. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová ho s ním natáčela po dobu jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka.

Seriál Babylon Berlin historická detektivka

Německý seriál Babylon Berlin, který má už čtyři série a stojí za ním proslulý režisér Tom Tykwer, se odehrává v německém hlavním městě od roku 1929. Ukazuje metropoli plnou lidí s talentem a ctižádostí, ale pod nablýskaným povrchem vidíme i dobu organizovaného zločinu a politického extremismu. Jde o nejdražší německý seriál v historii, první série stála přes 55 milionů eur. Scénáře vycházejí ze známé knižní série.

Zvrácený nejkontroverznější film všech dob

Pokud na to máte žaludek a odvahu, pustit si můžete také jeden z nejkontroverznějších filmů všech dob. Francouzský snímek Irréversible z roku 2002 natočil známý a na filmových festivalech milovaný režisér Gaspar Noé a popisuje jednu tragickou noc v Paříži. Známý kritik Roger Ebert o snímku řekl, že je „tak brutální a krutý, že většina lidí ho nevydrží sledovat“. Můžete to zkusit.

Zmizení první velký film autora Duny

Režisér Denis Villeneuve je díky Duně 2, která je právě v kinech, již etablovaným režisérem, kterému v Hollywoodu dají všechny peníze světa, jen aby pro ně něco natočil. Když v roce 2013 vznikal snímek Zmizení, teprve v Hollywoodu začínal, ačkoli už měl za sebou kariéru v Kanadě. I tak ale do svého hollywoodského debutu získal hvězdy jako Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Maria Bello nebo Viola Davis. Film je o muži, kterému byla unesena dcera. Policie chytí podezřelého, ale kvůli nedostatku důkazů ho musí propustit. Hugh Jackman jako otec tedy musí vzít spravedlnost do vlastních rukou.

