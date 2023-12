Zpěvák Bryan Adams vystoupí v O2 areně. Získejte vstupenky zdarma

Kanadský rocker s hlasem, který může roztavit i ledovce. To se říká o Bryanu Adamsovi, který se drží na výsluní již od 80. let. Vyznačoval se tím, že kombinoval různé hudební žánry.

Jakoby si vzal rock’n’roll, přidal špetku popu, pár kapek blues a voilà, máme tu recept na nezapomenutelné hity. Jeho songy jako Summer of ‚69 nebo Everything I Do (I Do It For You) nejsou jen písničky, to jsou hymny, které si zamilovala celá planeta.

Na svém kontě má 17 studiových alb a světové turné se váže k tomu poslednímu s názvem So Happy It Hurts, které vyšlo v roce 2022. Album vznikalo v době pandemie a lockdownu, které mu připomněly, jak může být omezena spontánnost a reflektuje ji.

Bryan Adams dostal za svůj život řadu ocenění, včetně Grammy v roce 1992 a na dalších 15 Grammy byl nominován. Třikrát byl nominován na Oscara za songy k filmům, pětkrát na Zlatý globus.

