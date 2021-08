Náhrada za Brutal Assault je tu. Exkluzivně ušetřete 400 Kč za vstupenky na Josefstadt

Neortodoxní fanoušci metalové hudby o Brutal Assault nepřijdou. V jeho původním termínu se koná třídenní, avšak menší festival pojmenovaný po bývalém jménu místa konání.

Vzhledem k restrikcím a situaci kolem koronaviru stejně jako loni přichází s variantou zmenšeného festivalu, pojmenovaného letos jako Josefstadt. Každý, kdo kdy na Brutal Assaultu byl, ví, že ten je pro svou atmosféru, dramaturgii a lokaci jedinečný. A cílem pro Josefstadt je, aby zážitek i z tohoto „malého Brutalu“ byl stejný jako z jeho plné verze a nikdo nepocítil rozdíl v poskytovaných službách.



Přijedou hvězdy z celé Evropy

Na dvou pódiích tu zahrají více než čtyři desítky interpretů primárně z Evropy, patří mezi ně například dvě ikony ze Švédska – melo deathmetalisté Hypocrisy a blackmetaloví Marduk –, francouzská úleťárna Igorrr, polská černá hvězda Mgla, němečtí thrash úderníci Destruction nebo deathmetalové legendy Vader a Decapitated z Polska.

Jak je u Brutal Assaultu zvykem, ani žánrové rozpětí Josefstadtu se nikam neohlíží a opět zaobírá jak stabilní jména, tak i kapely, jejichž svit nabírá na intenzitě.



Mluvit tak můžeme o deathmetalistech Azarath s bubeníkem Behemoth Infernem, post-blackmetalistech Harakiri for the Sky, o frakci moderních směrů vycházejících z deathcore v podobě kapel Within Destruction, Mental Cruelty a Distant, o disonantních Italech Ad Nauseam, o Francouzích E-Force s bývalým zpěvákem Voivod, kteří připravili set postavený na deskách Phobos a Negatron nebo tribálním folkem ovlivněných Rumunech Dordeduh.



