Devítiletý kluk prchá před nacisty. Film Běž, chlapče, běž zdarma

Děj se vrací k válečným událostem čtyřicátých let. Devítiletý Srulik uteče roku 1942 z ghetta ve Varšavě. Spolu s dalšími uprchlými židovskými dětmi se schovává v lesích. Spí v korunách stromů a živí se tím, co si sami uloví, případně ukradnou na přilehlých farmách.

Brzy však Srulik pochopí, že aby přežil do konce války, bude se muset vydat zpět do civilizace. Pod falešným jménem Jurek Staniak zamíří do vesnice a předstírá, že je sirotek z katolické rodiny.



Chlapec doufá, že s podporou místních zvládne překonat hlad a zimu. Potkává lidi, kteří riskují vlastní životy, aby mu pomohli. Narazí však také na ty, kteří ho neváhají zradit.



Příběh o klukovi, který musel ze dne na den dospět, aby přežil, zrežíroval Pepe Danguart. Film vznikl v německo-polsko-francouzské koprodukci podle stejnojmenného románu Uri Orleva. Roli statečného Srulika si zahráli hned dva herci - dvojčata Andrzej a Kamil Tkaczovi.



Skutečný přeživší holokaustu Autor knižní předlohy Uri Orlev sám prošel varšavským ghettem, jeho matku nacisté zastřelili. K tématu holokaustu se ve svém dílu opakovaně vrací, velkého ohlasu se dočkal román Ostrov v Ptačí ulici. V současnosti žije Orlev v Jeruzalému.