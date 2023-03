Ghost hvězdami festivalu Basinfirefest. Získejte vstupenku zdarma díky slevě

Letošní ročník festivalu Basinfirefest výběrem svého headlinera, slavné kapely Ghost, zamířil do vyšších festivalových sfér. Loňský ročník Basinfirefestu dodržel, co pořadatelé při jeho obnovení v roce 2019 slibovali. Nový koncept s větším množstvím zahraničních kapel. Nyní získali jako hlavní hvězdy držitele Grammy a jednu z nejžádanějších kapel posledních let.

Exkluzivní headliner Ghost a zároveň největší kapela v historii festivalu, pro níž se na čtvrteční večer připravuje scéna, jakou Západní Čechy neviděly, bude luciferova kometa ze Švédska, která na festivalu odehraje jediný koncert v České republice pro rok 2023.

Mezi další hvězdy festivalu patří například australská hardrock mašina Airbourne, veteráni a průkopníci crossoveru Clawfinger, gothenburgské ikony Dark Transquillity, mladá pětice a kapela čítající syny slavných SlipKnot Vended, či nezastavitelná smršť energie s unikátním zvukem rebelie, kde se mísí hardcore-punk, rap, nu-metal a elektronika Fever 333.

Dále elektro-industrial projekt Pain Petera Tägtgrena (Hypocrisy), který se zpěvákem Rammstein rozjel jeho bočák Lindemann, další ze synonym devadesátek Pro-Pain, dojde ale i na zpestření v podobě středověké folk/darkwave hudby s moderními vlivy. Tu představí Faun. V sestavě je též jedna z nejvýraznějších metalových kapel Paradise Lost, jejichž hudba definovala gotický subžánr metalu, progové hvězdy Haken či duo trasherů Floatsam and Jetsam z USA a němečtí klasici Tankard, kteří ve Spáleném Poříčí budou slavit čtyřicet let od svého vzniku.

Basinfirefest je čtyřdenní festival a koná se ve dnech 22. - 25. června ve Spáleném Poříčí na úpatí pohoří Brd vzdáleném 20 km od Plzně. V programu je pro fanoušky přichystáno přes 50 kapel.

