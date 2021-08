Až na kost: psychothriller s neurovědkyní v e-knize se slevou 50 %

Poté, co oplakala smrt svého snoubence a téměř přišla o práci, začíná agentka Sayer Altair konečně svůj život budovat znovu od začátku. Její výzkum mozků psychopatů začíná přinášet své výsledky a její podivné malé rodině se daří.

Sayeřina nově nalezená spokojenost se však ocitá v ohrožení, když ji povolají k vyšetřování případu zavražděné dívky, jejíž tělo bylo nalezeno v kruhu zvířecích figurek pod záhadným, krví napsaným vzkazem. Když Sayer zjistí, že mrtvé děvče je jedním ze čtyřiadvaceti pohřešovaných středoškoláků, rychle pochopí, že nic na tomto případu není tak, jak to vypadá.



Přestože se v průběhu vyšetřování zaplétá do sítí falešných identit a stop, vše stále více poukazuje na její vlastní život. Má-li si Sayer zachovat naději na záchranu pohřešovaných dívek a zároveň ochránit vše, co miluje, musí se postavit své bolestné minulosti a zjistit, co ji s vyšinutým vrahem spojuje.



Autorkou knižní série s neurovědkyní Sayer Altair je Ellison Cooper. Studovala antropologii, archeologii, kulturní neurovědu, starověká náboženství i práva. Hrdinka jejích příběhů se již objevila v románech V kleci a Pohřbení, Až na kost je v pořadím třetím dílem této úspěšné řady.



