Odloučené sestry, které se najdou. Dětská audiokniha Luisa a Lotka zdarma

Je to až k nevíře. Když kudrnatá Luisa Palffyová chviličku postojí a Lotka Körnerová si rozplete copánky, nelze nepoznat, že tyto devítileté dívky z letního tábora v Alpách jsou si nápadně podobné.

Ale jak je to možné, když tu všehoschopnou zlobivku sem tatínek poslal až z Vídně, kdežto její vrstevnice narozená ve stejný den, šikulka mírná jako ovečka, žije s maminkou v Mnichově? Že už to po prázdninách nebude tak snadné rozlousknout? To neznáte podnikavé slečny.

Znovu nalezené sestry mají důvtipu i odvahy na rozdávání a hlavně: konečně jedna druhou. Přestože teď budou čelit nečekaným léčkám v kůži svého dvojčete.

Novela o sesterském poutu, rozhádaných dospělých a nezměrném úsilí být zase spolu patří ke zlatému fondu knih pro nejmladší děti. Komediální příběh klasika německé prózy Ericha Kästnera se dočkal mnoha filmových adaptací.

Audioknihu čte Zuzana Kajnarová.