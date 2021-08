Vyhrajte luxusní herní myš, klávesnici a sluchátka od Logitech G

Při příležitosti spuštění skvělých výhod a bonusů do hry World of Tanks mohou členové iDNES Premium soutěžit také o luxusní herní vybavení z řady Logitech G. To aby se vám i maximálně skvěle hrálo.

Nejprodávanější herní myš světa

Herní myš G502 je nejprodávanější herní myší na celém světě. Říká se o ní, že je to myš vyloženě pro herní profesionály – tak moc je přesná a výkonná. Je vybavena pokročilým optickým senzorem, vlastními programovatelnými profily, citlivostí od 200 do 25 600 DPI a upraveným závažím. Najdete na ní hned 11 tlačítek, které si můžete libovolně naprogramovat, má odezvu jednu milisekundu a váží pouhých 121 gramů.

Herní klávesnice, která přežije i hrnek s kafem

Mechanická klávesnice G213 má vyšší výkon, kvalitnější provedení a určitě vás potěší i odolnost proti polití. Nastavit si lze i podsvícení s výběrem z 16,8 milionů odstínů a přizpůsobení kláves pomocí softwaru od Logitechu. Nechybí ani klávesy pro ovládání multimédií jako přehrání, zastavení, hlasitost a dlouhodobí hráči ocení i opěrku na zápěstí a přizpůsobitelný úhel sklonu. S touhle klávesnicí se budete ve World of Tanks pohybovat po bojišti jako kdybyste jezdili po obláčku.



Zbrusu nová herní sluchátka

Herní sluchátka G335 byla uvedena na trh teprve před několika málo dny. Díky rekordně nízké hmotnosti pouhých 240 gramů patří mezi nejlehčí ve své třídě, což je pro hráče důležitá věc. Zejména, pokud si dávají herní seance několik hodin v kuse. Že vás nebudou tlačit, v tom pomáhá také pěna s paměťovým efektem. Samozřejmostí je krystalicky čistý zvuk díky 40 mm měniči s plným rozsahem a mohutnými basy a také mikrofon, abyste se v týmu tankistů dokázali dobře domluvit.

Co získají členové iDNES Premium?

Stačí odpovědět na soutěžní otázku a můžete získat luxusní herní balíček obsahující myš G502, mechanickou klávesnici G213 a herní sluchátka G335.