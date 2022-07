Lady Fuckingham: klasické dílo erotické literatury v audioknize se slevou 40 %

Novela je koncipována jako důvěrná zpověď mladé patricijské dámy Beatrice. Inspirována přítelkyní, které se dostalo sexuálního probuzení od zmužilého komorníka, Beatrice neváhá a vydává se objevovat taje tělesných slastí.

Žena zažívá potěšení všeho druhu, od svádění služebných až po orgie a zasvěcování nezkušených do umění lásky. Ve vzrušujících dobrodružstvích mladých aristokratických hrdinek si libují již generace čtenářů. Zpověď dámy dodnes dokáže pohoršit a zapůsobit silněji než díla současné pornografie.

Lady Fuckingham vyšla poprvé na pokračování v letech 1879 až 1880 v erotickém časopise The Pearl, A Magazine of Facetiae and Voluptuous Reading. Ve své době se šířila především mezi vybranou společností.

Otázka autorství této peprné novely zůstává sporná, přesto je nejčastěji připisováno legendárnímu Oscaru Wildeovi. Ten měl kontroverzní dílo údajně napsat jako svou prozaickou prvotinu pod pseudonymem Sebastian Melmoth.

Audioknihu čte Vilma Sodomová.