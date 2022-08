Jaké tajemství ukrývá Knihkupectví na Riverside Drive? E-kniha s 50% slevou

Charlotte je příliš mladá na to, aby byla vdovou, příliš mladá na to, aby ztratila milovanou osobu. Jediné, co jí pomáhá překonat těžké životní období, je její úspěšné podnikání, ale ani to už jí nepřináší dřívější radost. Pak však dostane nečekanou zprávu: zdědila dům v Londýně po tetě, kterou nikdy neviděla. A spolu s ním i knihkupectví.

Nejprve je rozhodnutá dům prodat. Odletí proto do Anglie, kde se zdá, že Riverside Bookshop s excentrickým personálem již nelze zachránit před krachem. Ale navzdory skutečnosti, že Charlotte neví nic o tom, jak provozovat knihkupectví, začíná si ke vzpurným spolupracovníkům pěstovat přátelský vztah.

Zatímco se žena snaží podnik zachránit, uvědomí si, že něco není v pořádku. Proč nikdy nepoznala svou tetu a co je to za temné tajemství, co se ukrývá v domě?

Autorkou románu je švédská spisovatelka Frida Skybäck, která se vedle psaní věnuje i výuce jazyků a dějepisu na střední škole. Její první román Charlotte Hassel vydaný roku 2011 se odehrával v historických kulisách osmnáctého století ve Švédsku. Titul Knihkupectví na Riverside Drive z roku 2018 se stal bestsellerem.

