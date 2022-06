Iron Maiden zahrají už brzy na Sinobo stadionu. Získejte vstupenky zdarma

Britská kapela vedená Brucem Dickinsonem pro velký úspěch prodloužila své turné Legacy Of The Beast, se kterým už v roce 2018 zazářila na letišti v Letňanech. Tentokrát zahrají v Sinobo Stadium v pondělí 20. června.

Turné Legacy Of The Beast je inspirováno stejnojmennou mobilní hrou a komiksovou knihou. Jejich hlavním hrdinou je letitý maskot kapely Eddie, který na sebe bere různé podoby. Při koncertní show mohou diváci nahlédnout do různých, ale vzájemně se prolínajících světů. Koncertní série odstartovala už v květnu 2018 a dosud Iron Maiden absolvovali přes osmdesát jejích zastávek.

V červnu 2018 zavítali také do pražských Letňan, kde odehráli strhující show. Do České republiky tehdy přivezli monstrózní scénu a sám Dickinson několikrát změnil kostým. Fanouškům se předvedl jako šermíř nebo pilot letadla, tedy v rolích, které zná i ze svého civilního života. V říjnu o nich vyprávěl při speciálním komediálním vystoupení v pražské hale O2 universum, kde představil svou knižní autobiografii What Does This Button Do? a poté s diváky diskutoval.

Koncert na stadionu fotbalové Slavie se uskuteční 20. června, jako předkapely zahrají Airbourne a Lord Of The Lost. Díky iDNES Premium můžete být u toho. Pokud jste členy, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete vylosovaní, jeden výherce získá po dvou vstupenkách.