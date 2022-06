Sicilská vila odhaluje svá tajemství: e-kniha Dům na pobřeží s 50% slevou

Edie se velice uleví, když její bývalá tchyně Anna zemře. Viní ji totiž z nehody, která jí zničila rodinu. Takže když ji Annina poslední vůle vyláká na Sicílii a do dlouho opuštěné Villa della Madonna del Mare, je jí jasné, o co Anně šlo.

Má za to, že Anna i po své smrti tahá za nitky, aby ji dala opět dohromady se svým synem. Edie je proto odhodlaná odjet z Itálie co nejdřív. Ale ještě než to stihne, začne vila vydávat svá záhadná tajemství.

Kdo jsou ty dívky na Anniných fotkách z dětství a proč někdo jednu z nich vyškrábal? Proč někdo nebo něco nechce, aby se zaobírali minulostí? Vila je místo, kde se staří duchové cítí doma. Ale jejich odkaz je potřeba uložit k věčnému spánku, aby Edie a Joe mohli jít dál.

Autorkou napínavého thrilleru je Louise Douglas, jejíž knihy patří k bestsellerům a zároveň se těší výborným recenzím. Titul Dům na pobřeží byl v cenách RNA Awards 2021 (Romantic Novelists’ Association) vyhlášen jako vítězný v kategorii Romantic Thriller.

