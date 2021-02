Zmírněte stres, špatnou náladu i úzkosti díky konopnému oleji. Můžete ho vyhrát

Zmírnění stresu, špatné nálady a úzkostných stavů, to je něco, co se v dnešní složité době určitě hodí každému. Právě to nabízí účinky CBD konopného oleje.

Kanabidioly z konopí pozitivně působí na endokanabinoidní systém a chrání nervovou soustavu. Ovlivňují také produkci a přenos serotinu, který je známý jako hormon štěstí. Jde o stoprocentně přírodní olej, který nezatíží organismus jako chemické léky a není třeba se obávat vedlejších účinků. Tato látka z konopí, na rozdíl od THC, nevyvolává a nezpůsobuje ani žádné psychoaktivní účinky.

Jak to funguje?

Stejně jako ostatní kanabinoidy je CBD spouštěčem, který se váže na receptory v lidském těle a spouští tak určité reakce. Určité kanabinoidní receptory jsou ve velkém množství přítomny v centrální nervové soustavě, zatímco jiné se vyskytují v takzvaných periferních orgánech lidského těla. Kromě toho jsou i v kůži. Laicky se dá říct, že kanabinoidy jsou klíčem a kanabinoidní receptory zámkem. Užíváním konopí do sebe člověk vpravuje klíče, které zapadají do různých buněčných zámků v lidském těle. Společně tyto receptory vytvářejí zřejmě nejdůležitější receptorovou soustavu v našem těle.

CBD olej podporuje obranyschopnost a schopnost regenerace těla. Pomáhá například při zklidnění a relaxaci organismu, má unikátní antioxidační, antibakteriální, antidepresivní účinky a mnohem víc.

