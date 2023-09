Vyhrajte vstupenky na islandskou hvězdu Björk, která vystoupí v O2 areně

Naposledy vystoupila na samostatném koncertu v České republice v roce 1995. Bylo to v září v Paláci Kultury. Od té doby se k nám vrátila ještě dvakrát a to na hudebních festivalech. Poprvé v roce 1998 na JAM festivalu, podruhé až v roce 2015 na Colours of Ostrava.

Její fanoušci si tedy museli počkat opravdu spoustu let na další samostatný koncert. Ten se odehraje 16. 9. 2023 v O2 areně a přiveze sem své představení Cornucopia.

Koncept Cornucopia není jen koncertní vystoupení, ale spíše velkolepé divadelní představení a multimediální show. Premiéru mělo v New Yorku v roce 2019. Vzniklo ve spolupráci s argentinskou filmařkou Lucreciou Martel, padesátičlenným islandským pěveckým sborem Hamrahlid a velkým počtem hudebníků.

Kritici vystoupení po premiéře v New Yorku začali vychvalovat do nebes. Všichni se shodují, že kombinace zpěvu, hudby a vizuálních projekcí je něco, co pohltí všechny vaše smysly. Je to vystoupení také silně aktivistické s enviromentálním přesahem.

Z koncertního představení Cornucopia zpěvačky Björk

Islandská zpěvačka Björk za svou více než čtyřicetiletou kariéru vystřídala hudebně několik žánrů od elektroniky, přes pop, experimentální hudbu, trip hop až ke klasické nebo avantgardní hudbě. Proslavila se jako zpěvačka už v jednadvaceti letech v rockové skupině Sugarcubes. Když se kapela v roce 1992 rozpadla, začala se věnovat úspěšné sólové dráze.

Vydala celkem deset studiových alb, poslední s názvem Fossora vyšlo v roce 2022. Vysloužilo si nominaci na Grammy a zabývá se tématy izolace, ztráty a žalu. Vznikalo totiž v době covidu a po smrti její matky.

