OKTAGON 51

Vstup umožněn 17:00, držitelé VIP balíčků viz níže

14.9. 10:00 - 16.9. 10:00 můžete využít předprodej iDNES Premium.

Zažij poslední turnaj sezóny, to nejlepší na závěr v pražské O2 areně s atmosférou tisíců natěšených fanoušků a těch nejslavnějších bojovníků OKTAGONu.

Dokonalý vánoční dárek pro vás i vaše blízké ve formě vzrušujícího zážitku plného emocí a adrenalinu, který potěší každého a bude v něm rezonovat ještě několik dní poté.

To vše za doprovodu bohaté audiovizuální show.

Připrav se na jeden z nejlepších zážitků roku 2023!

Balíček VIP ALL IN zahrnuje:

OKTAGON BACKSTAGE TOUR - prohlídka zákulisí začíná v pevně stanovený čas – sraz před vstupem č.31 v 16:30.

Zažijete předzápasovou nervozitu bojovníků, uvidíte tejpování profesionálního cutmana a vstoupíte přímo do ringu se slavnými bojovníky domácí scény.

Upozornění: Prosíme o včasný příchod. Oktagon tour začíná v přesný čas a časový harmonogram neumožňuje brát zřetel na případná zpoždění.

VSTUPENKU na jedno z 44 limitovaných míst v prvních dvou řadách sektoru 001 přímo na ploše

TRIČKO OKTAGON MMA

ZARÁMOVANOU RUKAVICI podepsanou bojovníky Oktagon

FOTO z ringu s bojovníky s výherním pásem v Oktagonu

CHAMPAGNE BAR, otevřená konzumace šampaňského renomované značky

NABÍDKU míchaných drinků a značkového alkoholu za zvýhodněnou cenu

Balíček VIP PLATINUM obsahuje:

PŘEDNOSTNÍ VSTUP na akci vstupem č.2 od 17:00

VSTUPENKU na exkluzivní místo v první řadě u ringu

CHAMPAGNE BAR, otevřená konzumace šampaňského renomované značky

Balíček VIP GOLD obsahuje:

PŘEDNOSTNÍ VSTUP na akci vchodem č.2 od 17:00

VSTUPENKU na plochu do předních řad u ringu

NABÍDKU míchaných drinků a značkového alkoholu za zvýhodněnou cenu

Balíček VIP SILVER 1 a VIP SILVER 2 obsahují:

PŘEDNOSTNÍ VSTUP na akci vchodem č.2 od 17:00

VSTUPENKU na plochu do sektoru 002, nebo 003

Všechny typy VIP balíčků dále obsahují:

NEOMEZENÝ OPEN BAR na víno, pivo, nealko a teplé nápoje

MENU formou rautu od elitní cateringové společnosti v oddělených VIP prostorách, které jsou komfortně vybaveny včetně obrazovek

Na tuto akci nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

