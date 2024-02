Míša Růžičková: MINIDISKO PRO PRINCE A PRINCEZNY

Míša Růžičková: MINIDISKOTÉKA PRO PRINCE A PRINCEZNY

Míša Růžičková se svojí písničkovou a taneční show přináší zábavu pro nejmenší diváky.



Tentokrát se přeneseme přímo do pohádky. Procvičíme si hlásek u Rozcvičky v pohádkových kulisách krásného zámku. V písničce Začíná bál vás pozvu do královského paláce mezi prince a princezny a pořádně to spolu roztočíme. Že se princezny a králové bojí draka, to už víme, ale náš čerstvě vylíhnutý dráček Žofík je moc hodný a přítulný. V podzámčí, tam kde se rozkládá hustý a temný les, přiletí různá Strašidla a možná uvidíme i Trpaslíky a víly. Těšit se můžete také na písničku na přání a novou písničku Policejní, u které budeme zpívat, mávat a tancovat.

Těšíme se na vás!

Během vystoupení jsou děti zapojovány do písniček a mohou si zatančit před pódiem nebo s Míšou na pódiu.

Délka představení je 50 - 60 minut, poté mají děti možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se, nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko.

DÁREK! PŘI NÁKUPU 4 VSTUPENEK (společně v jednom nákupu) OBDRŽÍTE DVD MÍŠI RŮŽIČKOVÉ!

Voucher na DVD potvrďte v nákupním košíku. DVD obdržíte zdarma, výměnou za voucher, v den konání u vstupu na představení.

Představení je vhodné pro děti od 2 let. Děti do 12 měsíců, které ještě nechodí, mají vstup zdarma, všechny ostatní osoby musí mít platnou vstupenku.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Držitelé průkazu ZTP/P: po předložení vstupenky a průkazu ZTP/P u vstupu, bude na místě, v den vystoupení, proplacena sleva 50% z ceny vstupenky / jiné slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO

