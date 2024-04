Do Česka přijíždí strhující Rhythm of the Dance, nová show, která bere dech svou energií, a vtáhne diváky do irské historie i současnosti.

V čem je Rhytm Of The Dance jedinečná? Kromě špičkových tanečníků, kteří více než 25 let ohromují publikum ve více než 51 zemích na 5 kontinentech, je show ojedinělá i živým doprovodem prostřednictvím nejlepších irských hudebníků a zpěváků. V kapele nechybí tradiční irský rámový buben bodhran, housle, flétny, akordeon, banjo a píšťaly. Právě kombinace talentu a historie s nejmodernějšími technologiemi činí Rhythm Of The Dance výjimečnou.

Diváci se mohou těšit na dvouhodinovou akční show plnou autentických irských písní a tanců, které přenesou diváky jak do uliček Dublinu, tak k mýtickým mohylám dávných druidů.

Součástí představení je i improvizace bez hudby, pouze na rytmus zpěvu a dochází tak k naprosto jedinečnému a neopakovatelnému živému propojení. Tento zážitek se nezapomíná.