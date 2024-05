PRIME ORCHESTRA - Nová ROCK SYMPHO SHOW 2024

Tato hudební show je skutečnou senzací! Bouře emocí a dojmů, drajv a šílená energie!

Nová ROCK SYMPHO SHOW 2024 - legendární rockové hity 20. a 21. století v originální reinterpretaci inovativního crossoverového orchestru - PRIME ORCHESTRA!

ROCK SYMPHO SHOW je skutečným zážitkem a vyvolává bouři nadšení po celé Evropě. Četné rozhovory, publikace a televizní reportáže podnítily zájem o otázku - jaký by měl být moderní orchestr? Každý, kdo byl na koncertě Prime Orchestra, zná odpověď!

Nová ROCK SYMPHO SHOW 2024 jsou 2 hodiny čistého hudebního adrenalinu 35 hudebníků a zpěváků na pódiu! Je to nová zářivá show, noví zpěváci, nové hudební experimenty a samozřejmě oblíbené skladby, které se již staly značkou Prime Orchestra.

Fenomén PRIME ORCHESTRA vtrhl do hudebního a koncertního prostoru a okamžitě se stal lídrem koncertních programů Sympho Show. Prime Orchestra si vytvořil svou obchodní značku z coververzí a mash-upů světových hitů a soundtracků v autorské úpravě a zabalil je do zářivých vizuálů.

Orchestr vypadá velmi stylově. Světelná show a speciální efekty přivádějí diváky do varu, když se hrají oblíbené skladby THE PRODIGY, NIRVANA, THE BEATLES, DEEP PURPLE, LED ZEPPELIN, MR BIG, KISS, QUEEN, AC/DC, METALLICA, COLDPLAY, EVANESCENCE a další.

Dokonce i dirigentovu interakci s publikem můžeme směle zařadit do nového žánru symfonického stand-upu, který přivádí diváky do extáze bez jediného slova.

Za srozumitelnou prezentací stojí tvrdá práce a profesionalita týmu PRIME ORCHESTRA. Složení orchestru 21. století už zdaleka není klasické: rocková kapela, zpěváci, sbor, smyčcové, dechové a bicí skupiny a dokonce i live DJ sound effects.

Výsledek: Za 10 let dvě desítky programů a více než tisíc koncertů, plné sály po celém Evropském kontinentu i mimo něj.

Více na:

https://instagram.com/prime_orchestra

https://www.facebook.com/PRIMEorchestra

https://youtube.com/c/PRIMEORCHESTRA

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vstupenky "ZTP/P" umožňují současný vstup dvou návštěvníků - vozíčkáře či držitele průkazu ZTP/P a jedné osoby jako doprovod / každý návštěvník (vyjma doprovodu ZTP/P) musí mít vlastní vstupenku