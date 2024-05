FLOTT CASCADERS TEAM - LEGENDY ČESKÉHO AUTOMOBILOVÉHO KASKADÉRSTVÍ

Bavíme Vás od roku 1994, tudíž 30 let pod jednou značkou! Avšak naše začátky sahají mnohem dále. Víte, že tradice autorodea v Česku zanedlouho má více než 50 let existence? A někteří naši členové u tohoto zrodu byli. Proto se na letošním turné můžete setkat s opravdovými legendami našeho oboru. Ale aby to nebyla jenom nostalgie …

Čeká na Vás jedinečná akce, která má co říci všem bez ohledu na věk!

Na co se můžete těšit? Nejen na klasické autorodeo se vším, co k němu patří, ale také na pyrotechnické efekty, silnou muziku, precizní jízdy po dvou kolech, synchronizované rychlé jízdy, drift a třeba i akrobacii na autech.

Součástí show je i odstřel jedoucího auta bazukou, připravované společností Flash Barrandov, hladinu adrenalinu Vám zvednou naši freestyle jezdci, kteří skáčou pekelně dobře a rádi, uvidíte celou plejádu skoků v mnoha variacích.

Naše show Vás zaručeně nezklame, neboť jsme prověřeni časem. Vždyť jsme padesát let na scéně a to má svou váhu. Zůstali jsme jediní, kteří předvádí svou show na stadionech.

Slevy: děti mladší než 3 roky zdarma bez vstupenky / sleva pro děti, které nedosáhly věku 12 let

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

stání a přírodní sezení / bezbariérový přístup ANO / zvláštní sektor pro vozíčkáře a ostatní držitele průkazu ZTP/P NE