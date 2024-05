EUROPEAN CLASSICAL BALLET - LABUTÍ JEZERO

Hudba Petr Iljič Čajkovskij

Choreografie Marius Petipa

Sólistka IANA SALENKO, primabalerína Berlínského státního baletu a hostující prima Královského baletu Velké Británie, laureátka prestižních mezinárodních soutěží

Mistrovské dílo světového klasického baletu v podání souboru EUROPEAN CLASSICAL BALLET.

Soubor byl založen v roce 2008. Sídlí v Miláně a tvoří jej špičkoví tanečníci z Itálie, Španělska, Německa, Japonska, Ukrajiny, Moldavska, České republiky a dalších zemí. Stálým uměleckým šéfem souboru je Andrej Šarajev, díky němuž Evropský klasický balet neustále spolupracuje s hostujícími předními sólisty - "hvězdami" světového baletu.

Za dobu své existence absolvoval Evropský klasický balet turné po více než 30 zemích a získal si miliony příznivců po celém světě díky nejvyššímu umění svých tanečníků a vysoce profesionálnímu uměleckému ztvárnění svých představení!

Labutí jezero - příběh Odetty zakleté do krásné labutě

Věčné téma dobra a zla, kde dobro rozhodně bude a láska a spravedlnost určitě zvítězí!

Velkolepé dílo pro všechny generace a věkové kategorie, v němž se pohádková hudba odráží v tanci do nejmenších detailů!

Fantastická scénografie, barevné kostýmy, mistrovské herecké výkony v kombinaci s brilantními tanečními výkony 40 umělců Evropského klasického baletu!

Společně s postavami díla vás zveme na nezapomenutelnou cestu do pohádkového světa legend a nekonečné fantazie!

Balet ve 2 dějstvích a 4 obrazech.

Délka 2 hodiny a 10 minut s jednou přestávkou.

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vstupenky "ZTP/P" umožňují současný vstup dvou návštěvníků - vozíčkáře či držitele průkazu ZTP/P a jedné osoby jako doprovod / každý návštěvník (vyjma doprovodu ZTP/P) musí mít vlastní vstupenku