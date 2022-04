Rostoucí úrokové sazby ohrožují rozvojové státy. Kvůli dluhům hrozí bankroty

Nastalou situaci prohlubuje i válečný konflikt na Ukrajině, který přiživuje už tak silně rostoucí inflaci. Rusko nebo Ukrajina totiž léta patřily mezi lídry v oblasti produkce zemědělských plodin, které nyní na trzích chybí. Jejich cena roste, a to se propisuje právě i do inflace, na kterou centrální banky reagují navyšováním úrokových sazeb, píše agentura Bloomberg.

Do zpřísňování měnové politiky se pouští i americká centrální banka. To je pro rozvojové země problematické, protože mezinárodní měnový systém je do velké míry postaven na americkém dolaru, ve kterém si státy často půjčují. V rozvojových zemích tak hrozí obrovské otřesy, které mohou skončit vlnou nepokojů i svržením nastolených vlád.

Srí Lanka prožívá nejhlubší hospodářskou krizi od roku 1948. Země před pár dny pozastavila splácení zahraničního dluhu. Chybí tam devizové rezervy na dovoz základních potravin. Obyvatelé postrádají léky a bojují s četnými výpadky elektřiny.

V Pákistánu na tom nejsou lépe. Země si před nedávno prošla politickou krizí, které vyvrcholila svržením premiéra Imrana Chána. Vláda omezuje domácnostem i průmyslu spotřebu energie, protože si nemůže kvůli současným cenám dovolit nakupovat zemní plyn nebo uhlí ze zahraničí na provoz elektráren.

Tunisku chybí turisti

Tunisko oproti tomu bojuje s extrémně vysokými cenami pohonných hmot, které se za posledních třináct měsíců stouply více než čtyřnásobně. Země, která je do velké míry závislá na cestovním ruchu, prahne po turistech. Ty totiž kvůli pandemii nemoci covid-19 místní už řadu měsíců postrádají. V zemi chybí také některé potraviny a zdejší obchodníci vtipkují, že marihuanu nyní seženou snadněji než obyčejnou mouku.

Mnoho druhů potravin není ani v Egyptě. Tamější politici se bojí možného opakování arabského jara, tedy vlny nepokojů a změn režimů. I proto tam stanovili maximální cenu některých produktů, jako třeba chleba. Egypt o pomoc požádal i Mezinárodní měnový fond, který se jeho situací bude v blízké době zaobírat.

„Vláda nás neustále žádá, abychom snížili naše výdaje. Já už ale nevím, kde bych mohl ušetřit,“ řekl pětatřicetiletý řidič Ahmed Moustafa, který žije v egyptském hlavním městě a živí tři děti.

S vlnou nepokojů bojují třeba i v jihoamerickém Peru. Země čelí odlivu kapitálu. Negativní situace panuje i v Brazílii. Veřejné průzkumy ukázaly, že obyvatelé obviňují ze současné situace tamějšího prezidenta Jaira Bolsonara. Brazílie se obává i sociálních nepokojů, které v krajním případě mohou narušit běžné fungování státu.

Mezinárodní měnový fond před pár dny snížil odhad růstu světové ekonomiky o osm desetin na 3,6 procenta. Důvodem jsou mimo jiné i protiruské sankce ze strany Západu a probíhající válka na Ukrajině. Situaci komplikuje i aktuální koronavirová vlna v Číně, kvůli které došlo v Číně k uzávěře řady velkých měst.