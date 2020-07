Energie pro vaše elektrokolo

Do malého batůžku jen mobil, klíče a peněženku, nasednout na elektrokolo a hurá do kopců třeba na celý den! Tak luxusně vypadá cykloturistika v oblasti Krušnohorské magistrály. Právě tam totiž energetická skupina Sev.en Energy zahájila ambiciózní projekt Sev.en Energy for Bikers, jehož hlavní součástí je síť univerzálních nabíjecích stanic pro elektrokola.