POWERWOLF - Wolfsnächte Tour 2024

POWERWOLF spojují své síly s HAMMERFALL a v říjnu příštího roku vyrazí na společné turné! Jediná zastávka u nás bude v PRAZE!

POWERWOLF, HAMMERFALL, Wind Rose - Wolfsnächte Tour 2024 – 26.10.2024 – PRAHA, sportovní hala Fortuna

Nový týden startuje velkou a skvělou novinkou pro všechny metalové fans! Na říjen 2024 se chystá „Wolfsnächte Tour 2024“a jak už sám název turné napovídá, jde o další velkolepé turné oblíbené temné metalové smečky POWERWOLF!Tentokrát navíc spojí své síly se švédským heavy kladivem HAMMERFALL! Turné je v plánu na říjen 2024 a velkolepé finále celého turné, poslední koncert, 26. října 2024, patří nám! PRAHA, sportovní hala Fortuna se otřese v základech!

POWERWOLF neochvějně dokazují, že Heavy Metal je mnohem víc než jen hudba! Je to náboženství, které sami uctívají, spolu se svými fanoušky, každou show a již nyní sdílejí nezapomenutelné okamžiky se stovkami tisíc fanoušků po celém světě! Jejich show je zkrátka vždy bombastická! Vysoké ohnivé sloupy, zářivé světelné efekty, působivý pódiový design, gigantické LED obrazovky, to vše už samo o sobě zaručuje jedinečný zážitek! Jejich show je vždy maximálně vyšroubovaná do nejvyšších audio-vizuálních mezí, kdy se kapela a publikum navzájem tlačí do extrémních výkonů. Obrovská, celosvětová fascinace vlčí smečkou POWERWOLF jen podtrhuje jejich naprosto výjimečné postavení v dnešním hudebním světě!

Na své nadcházející turné si k sobě navíc berou dva velmi speciální hosty! Švédskou heavy-metalovou ikonu HAMMERFALL, která vdechla život metalu už na začátku devadesátých let a své výsadní postavení v tomto žánru potvrzuje s každým novým albem! K nim se připojují stále oblíbenější metaloví trpaslíci z Itálie WIND ROSE, „Dwarves Of Heavy Metal“, kteří skvěle kombinují fantasy témata s pronikavou silou metalu.

S tímto mega silným balíkem je už teď jisté, že vlčí smečka opět přinese světu zcela fantastický a neopakovatelný zážitek! Další temná mše svatá s POWERWOLF, ve jménu heavy metalu, je tímto otevřena pro vás všechny, metaloví učedníci. Nestaňte se mučedníky a zajistěte si své místo v těch nejlepších lavicích včas!