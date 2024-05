Míša Růžičková: LESNÍ KRÁLOVSTVÍ

písničková show pro nejmenší

Co kdybychom na chvilku zapomněli na hluk velkoměsta a vydali se na dobrodružný výlet do tajuplného Lesního království? 🌲👑 Připojte se k nám na magické písničkové představení, jež nadchne nejen vaše malé děti, ale i vás.

Poznejte příběhy Zajíčka, Lišky, Medvěda a mnoha dalších lesních zvířátek, které nás provedou královstvím plným písniček. 🎵🦊🐻 . To, že v lese nemůžeme rozdělávat oheň, už všichni víme, ale kdyby náhodou někde hořelo, zatancujeme si u Hasičské písničky.

Cestou můžeme narazit na starý hrad plný zapomenutých příběhů. 🏰👸 A na závěr naší cesty se z nás stanou malí hrdinové - Popeláři, kteří pomohou udržet les čistý. 🗑️🌍 Přijďte se s námi pobavit, naučit se něco nového a prožít dobrodružství, které budete dlouho vzpomínat! 🎉🎈

Těší se na vás Míša

Představení je vhodné i pro ty, kteří ještě nevydrží dlouho sedět - během představení jsou děti zapojovány do písniček a zvány k tanci na pódiu.

Délka představení je 50-60 minut, poté mají děti možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko.

DÁREK! PŘI NÁKUPU 4 VSTUPENEK (společně v jednom nákupu) OBDRŽÍTE DVD MÍŠI RŮŽIČKOVÉ!

Voucher na DVD potvrďte v nákupním košíku. DVD obdržíte zdarma, výměnou za voucher, v den konání u vstupu na představení.

Představení je vhodné pro děti od 2 let. Děti do 12 měsíců, které ještě nechodí, mají vstup zdarma. Každá další osoba i dítě musí mít platnou vstupenku.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Držitelé průkazu ZTP/P: po předložení vstupenky a průkazu ZTP/P u vstupu, bude na místě, v den vystoupení, proplacena sleva 50% z ceny vstupenky / jiné slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO