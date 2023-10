4.10.2023 15:00 - 5.10.2023 18:50 lze nakupovat v rámci předprodeje iDNES Premium.

Čekali jste dlouhých pět let! Palo Habera se skupinou TEAM vyráží na své výroční turné po největších českých halách. Na posledním turné v roce 2019 slovenská skupina ohromila hudební kritiky i fanoušky skvělou show, která si v ničem nezadala s předními světovými interprety. Na koktejl výpravné scény, poctivé a kvalitní muziky, pestrobarevných projekcí i ostrovtipu Pala Habery, se fanoušci mohou těšit i tentokrát. Kapela se již na konci minulého turné rozhodla, že spolu se svými fanoušky oslaví stovku. A to šedesátiny Pala Habery a čtyřicet let trvající kariéru skupiny TEAM! Ale covidová pravidla byla proti. O to více si však toto výročí chce TEAM užít se svými fanoušky nyní se zpožděním. Kapela chystá zbrusu novou show, kde nebudou chybět všechny osvědčené hity, které zahrnují to nejlepší z čtyřicetileté tvorby kapely.

Skupina TEAM je pověstná tím, že s živými koncerty šetří. Když už ale vyrazí na turné, stojí to za to. O fanoušky jde této kapele především. Už nyní je proto jisté, že se Habera & TEAM Tour 100 se zařadí mezi nejvýraznější hudební události roku 2024! Turné začíná 2. května 2024 v Pardubicích. Po koncertech v Čechách se TEAM na léto stěhuje na slovenské amfiteátry a jejich narozeninové turné vyvrcholí předvánočními koncerty v listopadu a prosinci v Praze, Ostravě a Bratislavě!

V prodeji budou i VIP balíčky. Jejich majitelé se mohou těšit na ty nejlepší vstupenky, přednostní vstup do haly, osobní setkání se skupinou TEAM, s jejichž členy stráví nějaký čas v zákulisí.

Například balíček VIP Experience v ceně 9990 Kč v O2 areně obsahuje:

• Osobní setkání s Palo Haberou a skupinou TEAM*

• Exkluzivní místo na sezení v sektoru 112

• VIP vstup č.31 v 17:30

*Prosíme o včasný příchod na vstup č.31, na pozdější příchody nebude brán zřetel.

Palo a celý TEAM se těší na všechny své fanoušky a celá kapela věří, že každý koncert bude nejenom oslavou narozenin, ale především oslavou dobré muziky, kde nebudou chybět vzpomínky, emoce, společný zpěv a hlavně skvělá zábava!

