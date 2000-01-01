náhledy
Zásah záchranářů v Moravském krasu 10. a 11. ledna 2026 dal vzdáleně vzpomenout na jednu z největších záchranářských akcí v bavorské jeskyni Riesending-Schachthöhle v roce 2014. Ta tehdy ukázala, jak náročné je dostat zraněného speleologa zpět na povrch. Speleozáchranáři na podobné situace pravidelně trénují. Na jednu takovou cvičnou akci jsme se vydali s nimi. Připomeňte si na dalších snímcích fotoreportáž z června 2014.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Prý komínuju, mě to spíš připadá, že nekontrolovaně sjíždím po mazlavé skále někam dolů, kde bliká lampa mého průvodce. Jsem v Netopýří jeskyni nedaleko Srbska v Českém krasu. Spolu s desítkou jeskyňářů jsem se vydal na cvičení. Mise zní: najít a zachránit zraněného jeskyňáře. Byť se rozsahem nedá srovnávat s akcí v Bavorsku, dílčí postupy a metody jsou stejné nebo podobné. Však také byli specialisté ze Speleologického záchranného sboru připraveni německým kolegům na pomoc vyrazit. "Nakonec však daly tamní úřady přednost profesionálům z okolních zemí," vysvětluje velitel stanice Čechy Michal Novák. Jeskynní záchranáři jsou součástí Integrovaného záchranného systému. Na rozdíl od zahraničních kolegů však nejsou zaštítěni (placeni) žádnou státní institucí. Pravidelně se však účastní velkých mezinárodních cvičení. To, že dali Němci přednost jejich kolegům, Novák chápe. "Dělají to na rozdíl od nás na plný úvazek a mají k dispozici větší počet záchranářů. Navíc je pro německé úřady jednodušší komunikovat na oficiální úrovni s nějakou institucí," vysvětluje Novák, proč i přes pohotovost, kterou drželi, do Bavorska nevyjeli.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Do jeskyně jsem se napasoval taktak kruhovým otvorem v ocelovém plechu. Po komínovém traverzu musím na čtyři. Zahazuji rukavice, na které se okamžitě nabalilo jemné bláto. Snažím se otírat si ruce do půjčené kombinézy, za chvíli však není kam. Foťák mi v dlani začíná prokluzovat, jak se na něj bahno lepí. Naštěstí jsem na cestu dostal doprovod. Mojmír Záviška se stará o moji bezpečnost a místy i pohodlí. Na nejexponovanějších místech se mi stará o brašnu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Velitel rozdělil skupinu do dvou týmů. Nejdřív vyrážejí zdravotníci. Dva z nich se postarají o první kontakt se zraněným, další postaví bivak, kam ho co nejrychleji přeneseme, aby se nepodchladil. Za nimi vyráží transportní tým s vybavením na bezpečný přesun zraněného. Já jsem někde uprostřed. Do asi 10-15 metrů hlubokého vertikálního stupně sestupuji po kovovém žebříku. Mám štěstí, chlapi z druhé skupiny naproti mě právě slaňují. Čeká nás ještě několik plazivých úseků, než se dostaneme do dalšího dómu. Tady bude bivak.
Autor: Petr Topič, MAFRA
"Haló, slyšíte mě? Přišli jsme vás zachránit," snaží se zdravotník Ladislav Fric navázat kontakt s figurantem. Dnes ho hraje Zdeněk Mengler. Odpovídá útržkovitě, zmateně. V následujících hodinách mu nezbývá, než věřit svým kolegům, že ho bezpečně vytáhnou až na povrch. Za což má v mých očích obrovskou porci respektu. Nevím, jestli bych se dobrovolně nechal svázat a nechat sebou šibovat po lanech nahoru dolů.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zdravotnický tým dokončil prohlídku. Diagnóza: těžký otřes mozku, poranění hlavy. Je to sice simulace, jeskyňáři však neustále postupují, jako by to byla realita.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatímco zraněnému nasazují krční fixátor, koordinuje Novák postup transportního týmu se staviteli bivaku.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Místo úrazu je od improvizovaného stanu z izofólie ani ne dvacet metrů. Dělí nás však od něj tunel a strmý zabahněný svah. Pacienta už přendali na transportní plachtu; aby si o některou ze skal neporanil hlavu, dostal helmu z ochranným štítem.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Odešel mi dálkový odpalovač blesků. Až na povrchu budu zjišťovat, jestli kvůli bahýnku, nebo jen kvůli bateriím. Teď na to není čas. Pět chlapů se chopí vaku a na povel zraněného postupně sunou metr za metrem. Cestu kudy určuje trasér, který celou skupinu zepředu jistí pomocí lana. Centimetr po centimetru, noha přes nohu, stále nahoru.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zraněnému hrozí podchlazení. Zdravotníci ho musí co nejdříve dostat do tepla. Zároveň ho však musí řádně vyšetřit, než se vydá na cestu na povrch. Podle jeho stavu se zvolí nejvhodnější postup. Například jestli ho budou muset přes nejsložitější místa přenést, nebo jestli bude schopen se přes ně sám dostat. Kvůli tomu zřídili bivak. Stačí najít co nejrovnější místo, lanko, několik kolíčků na prádlo a hlavně stříbrno-zlatou termofolii. Za chvíli je na světě kupodivu komfortní "vyšetřovna".
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zdravotníci se už vysvlékli ze špinavých oděvů a zavřeli se s pacientem v bivaku. Transportní tým zatím připravuje cestu. Je rozhodnuto. Pacient musí být nesen celou cestu. "Dostane páteřák a tepelný zábal," vysvětluje - spíš jen pro mě - postup Mojmír Záviška. Ostatní žádné pokyny nepotřebují, každý automaticky plní svůj úkol. Jeden ze záchranářů vytahuje z batohu srolovaná záchranářská nosítka. V podstatě kus plastu, který pacienta zafixuje.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Jdeme na to. Tři čtyři chlapi podle potřeby vlečou zabaleného pacienta. Další je jistí vepředu lanem.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Když přijde na vertikální stupeň, spustí se jeden z jeskyňářů jako protizávaží, takže "balík" kontrolovaně vyjede ke stropu jeskyně. "Ještě oddělej tu deviaci," ozve se jeskyní. Povel znamená, že už není potřeba další lano, kterým se kontroluje vychýlení nákladu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Chvílemi mám co dělat, abych skupince stačil (a příliš nepřekážel). Od ústí jeskyně nás dělí možná dvacet metrů, je však nutné ještě překonat několik otvorů a sem tam nějakou tu průrvu. "Zastavte to, zastavte," velí Novák. Pacient si stěžuje na bolest levé ruky. Tentokrát to není součást role. Někde je něco moc utaženo. Znamená to však zastavit se uprostřed transportu přes jednu z trhlin. Jeden z týmu musí dolů do spáry a ostatní na něj pokládají pacienta. "I to se běžně stává, není výjimkou, že se změní jeho zdravotní stav, musí se zastavit a přehodnotit postup," vysvětluje nečekané zkomplikování postupu Novák.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Drápu se po stěně, kde jsem před dvěma hodinami klouzal dolů, ke světlu na konci tunelu. Teď už zbývá protáhnout raněného kruhovým otvorem. "Víc na kolmo," křičí dolů do jeskyně, "ať mu nezlomíme nohy". Zdeněk je konečně venku. V reálu by teď putoval rovnou do helikoptéry a na urgentní příjem. Zbytek týmu se vrací do jeskyně, aby zajistil materiál, který za námi zůstal.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V Česku v současnosti funguje 30 jeskyňářů záchranářů. Rozděleni jsou na stanice Čechy a Morava. Byť jsou odborníky ve svém oboru, z jejich strany je to dobrovolná činnost, kterou vykonávají ve svém volném čase. V podstatě to znamená, že když dostanou povel, opustí své zaměstnání a jdou na pomoc. Každý z jeskyňářů na jejich činnost a materiál přispívá ročně padesát korun.
Autor: Petr Topič, MAFRA