Vždycky pohon 4x4

V prefektuře Mijagi na ostrově Honšú v zimě opravdu hodně sněží. Koncem šedesátých let dorazil k místnímu prodejci Subaru manažer společnosti Tohoku Electric. Požádal ho, zda by bylo možné vybavit tehdy nové Subaru 1000 pohonem všech kol tak, aby se z něj stalo služební auto do severojaponské nepohody. Technici se s problémem příliš nemazali, řečeno lidově. Na konec převodovky přidali spojovací hřídel a zadní diferenciál z Datsunu Bluebird 510 a k tomu zvýšili světlou výšku o 20 milimetrů. Tak se zrodil symetrický pohon 4x4, který se od roku 1971 objevuje v sériových vozech Subaru v různých modifikacích dodnes.

„K velmi dobré jízdní stabilitě navíc Subaru XV přidává velmi dobrou průchodnost terénem. Ač vypadá jako přerostlý kompaktní hatchback, s terénem si poradí mnohem lépe než kdejaké dobrodružně laděné SUV. Kombinace nadprůměrné světlé výšky 220 mm, stálého pohonu všech kol a malých převisů karoserie mluví za vše. Terénní režim X-Mode s možností nastavení na kluzký nebo měkký povrch pomůže vyhrabat auto i z napohled neřešitelné situace.“

Vladimír Löbl

Redaktor Auto.iDNES.cz