Fenomén Golf

Být odvážní

Klaus Bischoff, který se od dubna 2020 stal šéfdesignérem celého koncernu Volkswagen, navrhoval šestou, sedmou i osmou generaci VW Golf. „Když chcete být na špičce, musíte být odvážní," říká. Na otázku, co má na nejnovějším golfu nejraději, odpověděl: „Je to linka, která od loga na přídi vede přes světla na boky a obíhá celé auto, jednodušeji se to řekne, než udělá. Hlavně ale má golf svůj charakter. Je jasně identifikovatelný na první pohled... Zároveň je to mimo jiné nejaerodynamičtější golf všech dob.“