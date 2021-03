Samsung loni v září uvedl na trh první model s přídomkem FE spadající do řady Galaxy S. Je to špičkový smartphone s funkcemi top modelů za výhodnější cenu, což znamená pár ústupků ve výbavě. Tento fanouškovský model byl trefou do černého. Takto by mohl vypadat jeho letošní nástupce.

Autor: LetsGoDigital/Snoreyn