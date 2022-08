Jedna kreace hezčí než druhá. Dnes už kultovní model designových tenisek ECCO SOFT 7 totiž nejsou jen tak ledajaké boty. Cool, chic, měkoučké a pohodlné tak, že kdo je jednou zkusí, jiné už nechce. Blahopřejeme!

MINIMALISTKA

Naty baví skandinávský minimalismus, tak ho vnesla i do svého stylingu. Denimová kombinéza plus jednobarevné tenisky. Bylo ovšem těžké se rozhodnout, jestli černé nebo bílé. Jak to dopadlo? Zkusila oboje! Jakmile SOFT 7 vyzkoušíte, jeden pár prostě není dost.

AKČNÍ HOLKA

Tereza ráda sportuje, tak sáhla po ležérním active wear modelu: kargo kalhoty, barevný podprsenkový top a cool vestička. Bílý model bot jejímu looku nasadil dokonalou korunu. Pokud také žijete v pohybu, určitě oceníte příjemně měkký došlap těchto tenisek. Textilní podšívka je prodyšná a usní potaženou stélku si můžete vyndat, pokud potřebujete extra šířku.

DENIM & OVERSIZE

Debi se rozhodla pro westernové dobrodružství, ale místo provoplánovitých koní obula k džínovině bílé tenisky. Moderní denimová verze 20.22 a nápad, který nemá chybu. Mariin outfit je z úplně jiného soudku. Grafický černobílý oversize model s černými teniskami by mohla směle vzít na jakoukoli hype nebo posh párty, ale i do práce, města, na večer i přes den. Krásné, velká inspirace!

V 7. NEBI

Top příjemně neutrální barvy vody, denim tmavý jako noční obloha a nebesky modré tenisky? Wow! To se Ejvi hodně povedlo. Bleděmodrá je totiž geniální barva - není křiklavá, ale zároveň je natolik zajímavá, že pozvedne jakýkoli model o level výš.

SPLYNUTÍ S PŘÍRODOU

Alex s Natálkou měly hned jasno: Chceme kytky! Každá si je ale navibrovala po svém: Styling s khaki košilí a čokoládovými kalhotami je více uvolněný, bílé kalhoty, košile a korzetový top působí s květinovými teniskami spíš luxusně a společensky (btw lepší, než podpatky! A to pohodlíčko.) Květinový model je unikátní novinka na podzim 2022. Vytvořila ho známá islandská designérka Kristjana S. Williams, která má na kontě například přebal desky Coldplay nebo tapetu londýnské výškové budovy The Shard. Její návrhy jsou inspirované přírodou. Kristjana je také mistryně ve vrstvení jednotlivých přírodních motivů tak, aby vynikla úžasná symetrie, která se skrývá ve všech živých bytostech. V netuctových teniskách se tak organicky propojuje top design, technologie a skandinávské pojetí oslavy života.

Více na CZ.ECCO.COM

SOUTĚŽ

Zasoutěžte si o jeden pár obuvi dle vlastního výběru na Instagramu Cosmo!