Pro Ferrero jsou kvalita a čerstvost vždy na prvním místě. V létě, kdy teploty šplhají, si lahodné pralinky dávají pauzu, protože by se mohla narušit jejich mimořádná kvalita. S příchodem podzimu se pak opět vracejí na scénu!

POCKET COFFEE

Pralinka plná energie, která tě nastartuje

Ve dvaceti jsme akční a neustále v pohybu, sršíme vitalitou, stejně tak jako Natálka Hefnerová. Takže hned instinktivně sáhla po pralinkách Pocket Coffee. Je to ještě lepší zážitek než si dát skvělou kávu. Nejdříve si vychutnáte jemnou čokoládu na povrchu. Když se v ústech rozpustí, přijde druhé kolo blaha: Všechny chuťové buňky nastartuje tekuté srdce ze 100% kávy Arabica, které vás nabije čerstvou silou a chutí jít do akce.

FERRERO ROCHER

Vykouzlí magické okamžiky

Zea nejenže zbožňuje čokoládu, ale také miluje společnost a zábavu. Proto tyto kultovní pralinky pro ni byly jasnou volbou. První křupnutí prolomí křehkou oplatku pokrytou mléčnou čokoládou s jemně praženými kousky lískových oříšků. Tím otevřete bránu té nejdokonalejší krémové čokoládové náplni v galaxii. A to ještě není všechno. Uvnitř se totiž ještě skrývá tajemství – celý chutný lískový oříšek! Není divu, že kdekoli se tyto pralinky objeví, padnou zábrany i předsudky a lidem je tam vespolek moc dobře.

MON CHÉRI

Pro požitkářky, které vědí, co chtějí

Po třicítce se většinou už nebojíme být samy sebou, stejně jako Pavla Vrbová. Vybíráme si jen to, co opravdu chceme. Pavla si ráda užívá potěšení smyslů všeho druhu. Její nejoblíbenější pralinky? Jednoznačně Mon Chéri, luxusní delikatesa pro gurmány. Nejdříve se zakousnete do té nejjemnější hořké čokolády a vevnitř na vás pak čeká lahodná třešeň s kapkou likéru. Kombinace, která se nepřejí. Pro někoho bude příjemným překvapením, pro jiného skutečnou vášní.

Letos navíc najdete Ferrero Rocher v ekologickém recyklovatelném obalu, který výrazně snižuje uhlíkovou stopu. Yum!