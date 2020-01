Je to přesně 150 let, kdy 3. ledna na Manhattanu v New Yorku začal vznikat proslulý Brooklynský most. Svému stvořiteli a jeho rodině štěstí nepřinesl, ale ve světě se proslavil a dodnes platí za symbol technického pokroku a průmyslové revoluce. Odolnost konstrukce testovalo jednadvacet slonů.

Autor: Profimedia.cz