8. října 2026
Kvíz: Znáte záludnosti komunálních voleb? Dvacet otázek prověří vaše vědomosti
Už 9. a 10. října se rozhodne o složení zastupitelstev ve velkých městech i tisících menších obcí po celé republice. Komunální volby sice nelákají tolik voličů, podle Českého statistického úřadu je ale lidé považují za nejdůležitější, protože se týkají místa, kde sami žijí. Poznejte, jak jste na tom se znalostmi těchto specifických voleb ve vědomostním kvízu, který připravila redakce iDNES.cz.
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