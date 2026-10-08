Kvíz: Znáte záludnosti komunálních voleb? Dvacet otázek prověří vaše vědomosti

8. října 2026

Už 9. a 10. října se rozhodne o složení zastupitelstev ve velkých městech i tisících menších obcí po celé republice. Komunální volby sice nelákají tolik voličů, podle Českého statistického úřadu je ale lidé považují za nejdůležitější, protože se týkají místa, kde sami žijí. Poznejte, jak jste na tom se znalostmi těchto specifických voleb ve vědomostním kvízu, který připravila redakce iDNES.cz.

Otázka 1/20

Jak často se konají volby do zastupitelstev obcí?

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