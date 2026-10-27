27. října 2026
Kvíz: Znáte zákulisí státních vyznamenání? Otestujte se před ceremoniálem na Hradě
Den vzniku republiky 28. října neodmyslitelně patří slavnostnímu večeru na Pražském hradě. Víte, jaká vyznamenání prezident uděluje, kdo o nich rozhoduje a jaká pravidla ceremoniál provázejí? Otestujte se v našem kvízu a zjistěte, jak dobře znáte nejvyšší české pocty.
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