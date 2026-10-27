Kvíz: Znáte zákulisí státních vyznamenání? Otestujte se před ceremoniálem na Hradě

27. října 2026

Den vzniku republiky 28. října neodmyslitelně patří slavnostnímu večeru na Pražském hradě. Víte, jaká vyznamenání prezident uděluje, kdo o nich rozhoduje a jaká pravidla ceremoniál provázejí? Otestujte se v našem kvízu a zjistěte, jak dobře znáte nejvyšší české pocty.

Letošní ceremonie udílení vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu...

Letošní ceremonie udílení vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu byla ukončena.. (28. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Otázka 1/15

Kolik má Česká republika státních vyznamenání?

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