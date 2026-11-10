Ministr zahraničí Petr Macinka se kvůli svým výrokům o ruských hokejistkách dostal i do hledáčku ruské diplomacie. Její mluvčí Marija Zacharovová je kritizovala v rozhovoru pro ruskou televizní stanici Matč! TV.
„To mohl říct jen zženštilý muž,“ odpověděla Zacharovová na otázku, co si myslí o vyjádření šéfa české diplomacie.
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Macinka volal hokejistkám. Důležité gesto, osobně se omluvil, potěšilo manažerku
Macinka se do kontroverze dostal po nedělním vystoupení v pořadu Partie na CNN Prima News.
Při debatě o případné účasti ruských hokejistek na nadcházejícím mistrovství světa hráček do 18 let v Ostravě prohlásil, že lední hokej považuje spíše za mužský sport. Dodal, že se šampionát obejde bez účasti týmu ruských „mužatek“.
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8. listopadu 2026