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To mohl říct jen zženštilý muž. Macinkův výrok o hokejistkách rezonuje i v Rusku

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  10:32
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Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (17. září 2026)

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (17. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Ministr zahraničí Petr Macinka s manželkou Monikou na předávání státních...
Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (17. září 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka s manželkou Monikou na Česko-Slovenském plese v...
Ministr zahraničí Petr Macinka s manželkou Monikou na Česko-Slovenském plese v...
16 fotografií
Výroky českého ministra zahraničí Petra Macinky o ruských hokejistkách vyvolaly reakci také v Moskvě. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová prohlásila, že slova mohl pronést pouze „zženštilý muž“. Macinka se už dříve za své výroky omluvil.

Ministr zahraničí Petr Macinka se kvůli svým výrokům o ruských hokejistkách dostal i do hledáčku ruské diplomacie. Její mluvčí Marija Zacharovová je kritizovala v rozhovoru pro ruskou televizní stanici Matč! TV.

„To mohl říct jen zženštilý muž,“ odpověděla Zacharovová na otázku, co si myslí o vyjádření šéfa české diplomacie.

Macinka volal hokejistkám. Důležité gesto, osobně se omluvil, potěšilo manažerku

Macinka se do kontroverze dostal po nedělním vystoupení v pořadu Partie na CNN Prima News.

Při debatě o případné účasti ruských hokejistek na nadcházejícím mistrovství světa hráček do 18 let v Ostravě prohlásil, že lední hokej považuje spíše za mužský sport. Dodal, že se šampionát obejde bez účasti týmu ruských „mužatek“.

8. listopadu 2026
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