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Černá Hora zadržela šéfa proválečného kanálu Rybar. Hon na Rusy, zuří Medveděv

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  13:45aktualizováno  13:54
Ruský vojenský bloger a zakladatel telegramového kanálu Rybar Michail Zvinčuk...

Ruský vojenský bloger a zakladatel telegramového kanálu Rybar Michail Zvinčuk (29. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Ruský vojenský bloger a zakladatel telegramového účtu Rybar Michail Zvinčuk...
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Policie v Černé Hoře zadržela zakladatele ruského projektu Rybar, který podporuje ruskou invazi na Ukrajinu a má blízko k ministerstvu obrany v Moskvě. Uvedl to černohorský premiér Milojko Spajić. Bývalý ruský prezident a současný místopředseda ruské Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv krok černohorských úřadů odsoudil jako hon na Rusy v evropských zemích.

Policie a tajná služba ANB kromě zakladatele telegramového kanálu Rybar Michaila Zvinčuka zadržely několik dalších lidí, včetně Zvinčukovy manželky.

Podle Spajiče jejich zadržení souvisí s varováními, že Černé Hoře hrozí pokusy o destabilizaci a hybridní válka. „Vzkaz po dnešní úspěšné operaci je jasný... Černá Hora chrání své zájmy a nikdo nebude ohrožovat naši evropskou budoucnost,“ uvedl premiér.

Telegramový kanál Rybar uvedl, že zadržení byli v Černé Hoře legálně a v plánu měli natáčet u kláštera srbské pravoslavné církve v Cetinje. Jsou v kontaktu s ruským ministerstvem zahraničí. Rybar ujistil, že síť telegramových kanálů, která se kromě ruské invaze na Ukrajiny zabývá i děním v dalších regionech, zůstává v provozu.

Ruská diplomacie uvedla, že ruská ambasáda v Černé Hoře se snaží zjistit, co se stalo. Někteří ruští představitelé už reagovali rozhněvaně.

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„Je to samozřejmě chyba, že naši lidé cestují po evropských zemích. I když mají dobré úmysly a důležité cíle. Potenciálně probíhá hon na všechny – a zdůrazňuji všechny – Rusy,“ prohlásil bývalý ruský prezident a současný místopředseda ruské Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv.

„Nyní je dost pravděpodobné, že budeme muset doplnit náš výměnný fond evropskými a americkými idioty, abychom dostali ven naše vlastní lidi. Jiná cesta není: kdo chce s vlky žít, musí s nimi výt…,“ dodal Medveděv.

Černá Hora má s Ruskem dlouhodobě napjaté vztahy. V roce 2016 tamní úřady obvinily Moskvu, že se se skupinou srbských ultranacionalistů pokoušela zorganizovat státní převrat. Kreml to popřel. Vztahy se ještě více vyostřily, když Černá Hora v roce 2017 vstoupila do NATO.

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Podgorica je kandidátem na vstup do EU. Proti Rusku uplatňuje sankce kvůli invazi na Ukrajinu, zakázala ruská státní média a vyhostila ruské diplomaty kvůli špionáži.

Rybar patří k nejoblíbenějším blogům věnujícím se ruské válce proti Ukrajině. Má více než 1,5 milionu odběratelů. Americké ministerstvo zahraničí předloni vypsalo odměnu ve výši 10 milionů dolarů (přes 217 milionů korun) za informace vedoucí k odhalení 19 lidí zapojených do správy účtů na sociálních sítích, které pod projekt Rybar spadají. Podle Washingtonu před prezidentskými volbami v roce 2024 ve Spojených státech propagovali politické zájmy Ruska.

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Podle portálu Meduza býval Michail Zvinčuk pracovníkem tiskového oddělení ruského ministerstva obrany. Server The Bell informoval, že na financování projektu Rybar se podílel zakladatel Wagnerovy žoldnéřské skupiny Jevgenij Prigožin.

Portál Seznam Zprávy nedávno napsal, že štáby Rybaru cestují v unijním schengenském prostoru a sbírají materiál pro ruskou propagandu. Jsou v nich Rusové, kteří v sedmadvacítce dlouhodobě žijí. V Česku dva propagandisty zadržela a vyslýchala česká policie. Nařídila jim, aby zemi opustili.

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