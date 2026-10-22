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Zvažte námořní operaci v Černém moři, vyzvali poslanci Evropskou unii

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  21:27
Posádka lodě zasažené u pobřeží Bulharska (6. října 2026)

Posádka lodě zasažené u pobřeží Bulharska (6. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Screen z videa s první bitvou námořních dronů
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Evropský parlament v reakci na zesílené útoky na civilní obchodní plavidla vyzval Evropskou unii, aby zvážila zahájení námořní operace v Černém moři. Europoslanci ostře odsoudili nejnovější útoky u pobřeží Bulharska a Rumunska i opakovaná narušení rumunského vzdušného prostoru. Odpovědnost za útoky na civilní lodě a za rozšíření války proti Ukrajině do západní části Černého moře připisují Rusku.

Rezoluce, kterou europarlament ve čtvrtek přijal poměrem 432 hlasů pro, 52 proti a 88 zdržení, zdůrazňuje, že útoky zapadají do jasného vzorce ruského chování, kdy Moskva systematicky cílí na civilní lodní dopravu. Rusko je podle vyjádření EP hlavní hnací silou zhoršující se situace v černomořském regionu.

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Poslanci vyjádřili znepokojení nad slabou diplomatickou reakcí Bulharska vůči Moskvě a vyzvali premiéra Rumena Radeva, aby „žádosti o spojeneckou solidaritu podložil konkrétními činy.“ Poslanci Bulharsko také naléhavě žádají, aby přestalo odkládat účast v protidronové iniciativě NATO. Radev proti kritickým zmínkám na svou adresu ohradil.

Rezoluce obsahuje „nepodložené a manipulativní narážky“ na bulharskou vládu, přidané na poslední chvíli, napsal Radev v otevřeném dopise europoslancům.

Za absurdní pokládá požadavek, aby se Bulharsko zapojilo do alianční iniciativy, vzhledem k tomu, že tak již učinilo. Obhajoval reakci své vlády, připomněl spolupráci se spojenci a zapojení aliančních a evropských letadel do hlídkování nad Černým mořem.

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EU a její členské státy by podle europoslanců měly zvážit spuštění vlastní námořní operace v Černém moři. Svobodu plavby a námořní bezpečnost označují za součást zajištění východního křídla NATO, černomořského regionu i delty Dunaje.

Severoatlantická aliance v úterý oznámila, že v oblasti nasadí kromě jiného letadla pro námořní hlídkování, radarové systémy, drony a zpravodajský personál. O dodatečnou podporu alianci žádaly Bulharsko a Rumunsko. V tomto měsíci zasáhly drony v několika případech v bulharské výlučné ekonomické zóně v Černém moři čtyři obchodní lodě. Dvě z nich se potopily, pohřešováno je 21 námořníků. Letouny NATO letos už sestřelily několik dronů v rumunském vzdušném prostoru.

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Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky dronů, střel a raket po celé zemi. V posledních týdnech ruské síly zintenzivnily své útoky na ukrajinskou přístavní infrastrukturu. Přihlásily se i k několika úderům na lodě na moři s odůvodněním, že zasažená plavidla přepravovala do napadené země vojenský materiál.

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