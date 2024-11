Své chyby Merkelová v autobiografii moc nepřipouští, říká politoložka

Podle politoložky se Německo potýká v hospodářství s řadou závažných strukturálních komplikací. „Mezi klíčové výzvy patří nedostatek kvalifikované pracovní síly, zaostávající digitalizace a vysoká byrokracie,“ uvedla Lizcová v Rozstřelu tři problémy, která má navíc Německo společné s Českou republikou.

Přes masivní, státem podporovanou migraci se podle ní nedařilo přilákat dostatek pracovníků, což brzdí rozvoj ekonomiky. Navíc éra úspor za vlády bývalé kancléřky Angely Merkelové vedla k zanedbání investic, zejména v oblasti infrastruktury, technologií a v digitalizaci.

Propouštění, elektromobilita, Čína

Hlavně německý automobilový průmysl, páteř spolkové ekonomiky, čelí zásadním výzvám. Lizcová upozornila na plánovaná masová propouštění i na uzavírání některých továren. „Například Volkswagen nedávno oznámil uzavření závodů, což je nejen hospodářská, ale i důležitá politická otázka.“

Další problém podle ní představuje přílišná závislost na Číně, drahé energie, které způsobila extrémní závislost na ruském zemním plynu i rychlý přechod od jádra a uhelných zdrojů. Také přechod na elektromobilitu neprobíhá tak, jak by si Němci představovali.

To vše představuje nepříjemný předvolební koktejl pro současného sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze. Jeho SPD drtivě zaostává za vedoucími křesťanskými demokraty (CDU-CSU), kteří se podle všeho již vzpamatovali z problémů z éry Angely Merkelové.

Podle Lizcové má koalice CDU-CSU na základě předvolebních průzkumů velkou šanci předčasné volby vyhrát s více než třicetiprocentním ziskem. Druhá na pásce je zatím protiimigrační a protibruselská Alternativa pro Německo (AfD), která atakuje 20 procent a až na třetím a čtvrtém místě jsou dvě dosavadní vládní strany, tedy sociální demokraté a Zelení, kterým průzkumy předpovídají 14 až 15 procent.

Do Spolkového sněmu by se pak dostala ještě levicová Aliance Sahry Wagenknechtové. Postkomunistická Levice a svobodní (FDP) by nepřekročili pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu.

Merkelová odmítá sebereflexi

Situace po volbách se však podle politoložky může zkomplikovat, neboť koaliční možnosti opozičního uskupení CDU-CSU zůstávají omezené kvůli faktu, že odmítá spolupracovat s AfD, kterou označuje za populistickou a extremistickou. Jednou z možností je tedy spolupráce křesťanských a sociálních demokratů.

Podle Lizcové Angela Merkelová posunula CDU z pravicových a konzervativních pozic blíže k politickému středu, ale po jejím odchodu vyhlásil současný lídr křesťanských demokratů Friedrich Merz návrat k pravicově-konzervativním kořenům.

„Angela Merkelová se skutečně zbavila řady důležitých ideových zásad. Navíc za její vlády se rozhodlo o tom, že Německo by nemělo využívat jadernou energii, že se zruší povinná vojenská služba a její vláda byla vstřícná v migrační politice. A to jsou věci, které odporují dlouhodobým ideologickým základům CDU a k těm se tato strana teď hodlá vracet,“ míní politoložka.

Nedávno vydané paměti Angely Merkelové podle ní do voleb sice zasáhly, ale spíše okrajově v tom slova smyslu, že exkancléřka odmítla jakoukoliv výraznější sebereflexi. Až na výjimky hájí v nové knize své kroky v minulosti, a to včetně politiky vůči Rusku a Ukrajině nebo v otázkách migrace z Blízkého východu.

NDR, AfD a rehabilitace proruského Schrödera

Zuzana Lizcová zároveň v Rozstřelu připomněla, že německou politiku dosud stále ovlivňují rozdíly mezi životní úrovní bývalé východní a západní části země. Občané bývalé NDR mají podle ní pořád nižší platy či důchody a situace se ani po více než třiceti letech od sjednocení Německa definitivně nezměnila.

Z toho vyplývá i odlišná politická orientace bývalé NDR a SRN. Zatímco na východě se těší výrazné oblibě AfD nebo postkomunisté, západ Německa volí spíše zavedené politické strany, tedy křesťanské a sociální demokraty nebo Stranu zelených.

Zajímavým fenoménem posledních týdnů je také pokus o rehabilitaci jedné z nejkontroverznějších postav dějin sjednoceného Německa, bývalého sociálnědemokratického kancléře Gerharda Schrödera. Podle Lizcové se tento politik, který úzce spolupracoval s Kremlem, znovu objevuje na scéně, byť zůstává kontroverzní kvůli své dřívější proruské orientaci.

„Po odchodu z postu kancléře zůstal aktivní zejména v hospodářských kruzích. Byl spojen s velkými ruskými konsorcii, zejména v oblasti energetiky, konkrétně s Gazpromem a s projektem Nord Stream, což byly velmi kontroverzní záležitosti,“ popisuje politoložka.

Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 se podle ní z významných funkcích v ruských korporacích vyvázal. „Zdálo se, že skutečně zmizí v propadlišti dějin, ale v posledních týdnech jsme svědky toho, že sociální demokracie podniká pokus o jeho politickou rehabilitaci.“

„Někteří sociální demokraté říkají, že se možná dopustil chyb ve vztahu k Rusku, ale že přinesl Německu velmi výrazný pokrok díky svým reformním programům. Takže oni tvrdí, že by se zásluhy Gerharda Schrödera o prosperitu Německa neměly snižovat kvůli jeho příliš proruské politice, což je velice problematické,“ uzavírá politoložka.

Jak moc nepopulární je končící kancléř Olaf Scholz z SPD? Proč odmítl vést SPD do předčasných voleb populární ministr obrany Boris Pistorius? A je skutečně vyloučená koalice CDU-CSU s Alternativou pro Německo? I na to odpovídala v Rozstřelu politoložka Zuzana Lizcová, vedoucí Katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd UK.