Další historická omluva. Tentokrát se káli němečtí zubaři za své předchůdce v SS

  22:06
Ústřední profesní organizace německých zubařů se při zvláštní ceremonii na Humboldtově univerzitě v Berlíně přihlásila ke zvěrstvům spáchaným jejich kolegy během nacistické éry, uctila oběti holokaustu a omluvila se. Akce připomněla sadistické praktiky zubařů ve službách nacistického režimu, jakými byly mučivé extrakce zubů, pokusy na lidech a krádeže zlatých plomb.
„Jako profese se musíme poučit z historie a zaujmout pevný postoj proti všem formám antisemitismu, vyloučení a pohrdání lidstvem,“ řekl ve středu předseda představenstva Německé společnosti pro stomatologii, ústní a čelistní chirurgii (DGZMK) Martin Hendges. O události informoval ve čtvrtek server The Guardian.

DGZMK zároveň na vzpomínkové akci na univerzitě představila výsledky výzkumu, který byl prvně publikován v roce 2019, pamětní ceremonie však byla kvůli tehdejší pandemii odložena. Studie zadávané lékařskou komunitou v posledních letech začaly odhalovat rozsah spoluviny zubních lékařů za vlády Adolfa Hitlera.

Osvětimské muzeum bojuje proti popíračům holokaustu, spustilo nový web

Systematické odstraňování zlatých korunek a výplní z chrupů mrtvol v táborech například vedlo k jejich opětovnému použití u německých pacientů. Tuto konkrétní praxi prováděl i Hitlerův osobní zubní lékař Hugo Blaschke. Zlaté korunky nacisté také roztavovali a následně z nich financovali válečné úsilí.

„Více než 60 procent univerzitních vyučujících zubního lékařství v takzvané třetí říši vstoupilo do nacistické strany, včetně osmi z devíti předsedů DGZMK,“ uvedl ředitel Institutu pro historii, teorii a etiku medicíny na univerzitě v Cáchách a vystudovaný zubní lékař Dominik Gross. To zahrnovalo 55 procent všech zubních lékařů v Německu, což byl mnohem vyšší podíl než u jiných profesí jako například u lékařů nebo učitelů.

„Více než 300 zubních lékařů sloužilo v elitní vojenské jednotce Waffen-SS a asi 100 zubních lékařů bylo odpovědných za krádeže zlata ze zubů vězňů v koncentračních táborech, stejně jako za smrtící selekce a týrání,“ uvedl Gross.

Lhala jsem Mengelemu, to mi zachránilo život, vzpomíná přeživší Osvětimi

V rámci selekce stáli zubní lékaři u ramp, aby prohlédli vězně při jejich příjezdu do koncentračního tábora a pomohli vybrat ty, kteří budou okamžitě posláni na smrt, nebo ty, kteří budou vybráni pro nucené práce.

Výzkum také odhalil, že zubní lékaři a ústní chirurgové nařizovali nucenou sterilizaci pacientů s rozštěpem patra nebo rtu. Patnáct zubních lékařů bylo po válce odsouzeno k smrti za zločiny proti lidskosti. Podle studie však drtivá většina osob zapojených do nacistických zvěrstev dostala pouze minimální trest, pokud vůbec nějaký, a mnoho z nich pokračovalo ve své kariéře i po válce.

Omluvy za zločiny předků nejsou úplně ojedinělé. Za vyhnání sudetských Němců před desítkami let se omlouval například někdejší prezident Václav Havel. Za popravu francouzské královny Marie Antoinetty se omlouval Rakušanům o dvě stě let později francouzský ministr kultury.

