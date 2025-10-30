Další historická omluva. Tentokrát se káli němečtí zubaři za své předchůdce v SS

„Jako profese se musíme poučit z historie a zaujmout pevný postoj proti všem formám antisemitismu, vyloučení a pohrdání lidstvem,“ řekl ve středu předseda představenstva Německé společnosti pro stomatologii, ústní a čelistní chirurgii (DGZMK) Martin Hendges. O události informoval ve čtvrtek server The Guardian.
DGZMK zároveň na vzpomínkové akci na univerzitě představila výsledky výzkumu, který byl prvně publikován v roce 2019, pamětní ceremonie však byla kvůli tehdejší pandemii odložena. Studie zadávané lékařskou komunitou v posledních letech začaly odhalovat rozsah spoluviny zubních lékařů za vlády Adolfa Hitlera.
Systematické odstraňování zlatých korunek a výplní z chrupů mrtvol v táborech například vedlo k jejich opětovnému použití u německých pacientů. Tuto konkrétní praxi prováděl i Hitlerův osobní zubní lékař Hugo Blaschke. Zlaté korunky nacisté také roztavovali a následně z nich financovali válečné úsilí.
„Více než 60 procent univerzitních vyučujících zubního lékařství v takzvané třetí říši vstoupilo do nacistické strany, včetně osmi z devíti předsedů DGZMK,“ uvedl ředitel Institutu pro historii, teorii a etiku medicíny na univerzitě v Cáchách a vystudovaný zubní lékař Dominik Gross. To zahrnovalo 55 procent všech zubních lékařů v Německu, což byl mnohem vyšší podíl než u jiných profesí jako například u lékařů nebo učitelů.
„Více než 300 zubních lékařů sloužilo v elitní vojenské jednotce Waffen-SS a asi 100 zubních lékařů bylo odpovědných za krádeže zlata ze zubů vězňů v koncentračních táborech, stejně jako za smrtící selekce a týrání,“ uvedl Gross.
V rámci selekce stáli zubní lékaři u ramp, aby prohlédli vězně při jejich příjezdu do koncentračního tábora a pomohli vybrat ty, kteří budou okamžitě posláni na smrt, nebo ty, kteří budou vybráni pro nucené práce.
Výzkum také odhalil, že zubní lékaři a ústní chirurgové nařizovali nucenou sterilizaci pacientů s rozštěpem patra nebo rtu. Patnáct zubních lékařů bylo po válce odsouzeno k smrti za zločiny proti lidskosti. Podle studie však drtivá většina osob zapojených do nacistických zvěrstev dostala pouze minimální trest, pokud vůbec nějaký, a mnoho z nich pokračovalo ve své kariéře i po válce.
Omluvy za zločiny předků nejsou úplně ojedinělé. Za vyhnání sudetských Němců před desítkami let se omlouval například někdejší prezident Václav Havel. Za popravu francouzské královny Marie Antoinetty se omlouval Rakušanům o dvě stě let později francouzský ministr kultury.