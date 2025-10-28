Ztracený surf překonal tisíce kilometrů, díky síle internetu se vrátil k majiteli

Australan Liam ztratil své surfové prkno ve vodách u Tasmánie. Po téměř roce a půl a po 2 400 kilometrech doplulo až na západní pobřeží Nového Zélandu, kde díky síle sociálních sítí svého majitele našlo.
Alvaro Bon, který našel ztracené surfové prkno u západního pobřeží Nového Zélandu. (28. října 2025) | foto: Alvaro Bon/ BBC

Designové surfové prkno objevil před dvěma týdny Francouz Alvaro Bon při svém každodenním kitesurfingu na novozélandském Severním ostrově. Svůj nález poté zveřejnil v několika internetových surfařských skupinách a už po několika dnech se mu ozval kamarád majitele ztraceného prkna, který oba muže spojil.

„Nemohl tomu uvěřit,“ řekl Bon pro BBC a dodal, že prkno je nenahraditelné, protože jeho designér už tyto modely nevyrábí. Surf mezitím pokryli svijonožci, a tak ho Bon raději zakopal do písku, aby ho uchránil, dokud se neozve majitel.

Italské surfařce probodl mečoun hrudník, téměř okamžitě zemřela

Po vyčištění prkna Bon zveřejnil fotografie, na nichž byl vidět jedinečný podpis designéra.

„Rozhodně to není běžné prkno. Zajímalo by mě, jestli se opravdu mohlo dostat až sem z východní Austrálie?“ napsal na sociální sítě. I díky tomu se podařilo unikátní surf vrátit jeho původnímu majiteli.

Bon ovšem ve stejný den ztratil v rozbouřeném moři svého tažného draka, kterého používal při kitesurfingu. To ho přivedlo k filozofické myšlence:

„Každý příběh má svůj význam. V den, kdy jsem našel surfové prkno, jsem zároveň ztratil svého draka. Možná je to ten význam. Někdy je třeba se některých věcí vzdát, aby člověk našel něco lepšího,“ zamyslel se Bon.

Australský ostrov Tasmánie (červeně) a novozélandský Severní ostrov (modře)

Australský ostrov Tasmánie (červeně) a novozélandský Severní ostrov (modře)

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
