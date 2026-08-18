Podle jednoho z přeživších horníků se neštěstí odehrálo v prefektuře Nana-Mambere. Záchranáři na místě pátrají po dalších hornících, o nichž se předpokládá, že zůstali v dole uvězněni.
Ve Středoafrické republice se zřítil zlatý důl. Nejméně 30 horníků nepřežilo
Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68
Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...
OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...
OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění
Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...
Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička
Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...
Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií
Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...
Ve Středoafrické republice se zřítil zlatý důl. Nejméně 30 horníků nepřežilo
Po zřícení zlatého dolu v západní části Středoafrické republiky zemřelo nejméně 30 horníků. S odkazem na místní úřady o tom informovala agentura AP.
Propuštěný ministr vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině. Mluví o krizi vládnutí
Bývalý ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině ještě během nynější války s Ruskem. Země podle něj čelí krizi vládnutí. Kritizoval také korupci během nynější...
Sucho, jaké Česko ještě nezažilo. Vláha chybí od ledna a mizí i v nových lokalitách
Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku rekordní. Na 30 procentech území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu...
Zázrak z Kremlu. Ostatky slavného vítěze nad Tatary mají přinést obrat ve válce
Během restaurátorských prací v Archandělském chrámu v moskevském Kremlu se našly ostatky ruského knížete Dmitrije Donského. Ruští politici vyzdvihují "zázračné" nalezení ostatků v předvečer výročí...
Ve vlacích Českých drah chybí toaletní papír, zlobí se Okamura a jeho voliči
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) ve vysílání České televize zkritizoval ředitele Českých drah (ČD) Michala Krapince. Nelíbí se mu nedostatky ve službách, které společnost cestujícím nabízí. Jako...
Policejní vůz se v Milovicích srazil s dodávkou, čtyři lidé se zranili
Policejní vůz mířící k oznámenému napadení nožem se v úterý večer v Milovicích na Nymbursku srazil s dodávkou. Náraz policejní auto odmrštil do dvou zaparkovaných vozů. Zranili se tři policisté i...
Juchelka slíbil po jednání u Schillerové jedno z nejvyšších přidání na platy
Na ministerstvu financí se začali střídat jednotliví ministři. Ministryně financí Alena Schillerová s nimi jedná o podobě státního rozpočtu pro příští rok. Klíčové bylo již první jednání s ministrem...
Do Moldavska dopadl ničitel Oděsy. Co víme o ruské raketě Banderol
Do Moldavska dopadla ruská střela s plochou dráhou letu Banderol, která se na Ukrajině stává čím dál větším postrachem. Rusové raketu využívají k vyčerpání protivzdušné obrany. Je tak rychlá, že...
Hormuz je americké území, ukázal Trump mapu. Žije v bludu, míní Íránci
Trump zveřejnil na své sociální síti mapu, na níž je Hormuzský průliv označen za nové území USA. Podle íránské diplomacie Trump žije v bludu.
Výstava korunovačních klenotů na Hradě se posouvá. Kdy budou k vidění
Výstava českých korunovačních klenotů se pro veřejnost oproti původnímu plánu otevře o den později, v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu....
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Volit poštou je podvod, říká Trump, ale pak šel taky. Rozumná výjimka, tvrdí Bílý dům
Bílý dům v úterý obhajoval rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa hlasovat v republikánských primárkách korespondenčně. Sama hlava státu přitom hlasování poštou označovala za podvodnou...
Nový web po 18 letech. Dočkalo se vnitro, hasiči i policie. Jak se vám líbí?
Ministerstvo vnitra má nové webové stránky, nahradily dosavadní podobu webu z roku 2008. Novou podobu mají i stránky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Stránky podle mluvčího ministerstva...