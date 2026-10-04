Podle odborníků jde o žraloka měděného (Carcharhinus brachyurus), který do kanálu připlaval v honbě za kořistí a nedokázal už najít cestu ven.
Pobřežní stráž města, které leží asi 325 kilometrů jihovýchodně od Soulu, se pokusila žraloka dostat na volné moře hned v den, kdy se tu poprvé objevil. Operace ale byla zrušena o šest hodin později na základě doporučení odborníků. Ti varovali, že by se žralok mohl zranit, anebo začít být agresivní, pokud ho budou nutit odplavat.
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Podle odborníků je nyní stav žraloka stabilní. Jeho schopnost přijímat potravu a pohybovat se je ale omezená. Čím déle tedy zůstane ve vodním kanálu, tím bude slabší.
Žraloci nejsou ve vodách Jižní Koreje ničím neznámým. Institut pro rybolov zaznamenal v první polovině letošního roku u východního pobřeží 46 velkých žraloků, což je téměř čtyřikrát více než o rok dříve. Tento nárůst institut přisuzuje teplejším mořím a většímu množství ryb, jimiž se žraloci krmí, napsal The Guardian.
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