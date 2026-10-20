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Žralok ukousl nohu a paži 65leté ženy u pláže v Jihoafrické republice

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  19:11
Ploutev velkého bílého žraloka u města Gansbaai v Jihoafrické republice. (11....

Ploutev velkého bílého žraloka u města Gansbaai v Jihoafrické republice. (11. srpna 2016) | foto: AP

Místní obyvatelé stojí poblíž pláže Orient Beach ve městě KuGompo v Jihoafrické...
Policisté stojí u zakrytého těla ženy, která zahynula po útoku žraloka u pláže...
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5 fotografií
Žralok dnes u oblíbené pláže na pobřeží Jihoafrické republiky zabil 65letou ženu. Druh útočící paryby není zatím známý. Pláž je až do odvolání uzavřena.

Neštěstí se stalo u pláže Orient Beach ve městě KuGompo v provincii Východní Kapsko, která se nachází na jihovýchodě země. Žena tam plavala sama, když začala volat na skupinu plavců o pomoc.

„Všem nám došlo, že ji kousl žralok a že je na tom velmi špatně. Kousnutí byla velmi vážná, ale byla jen dvě, jedno na stehně a jedno na horní části paže,“ citovala veřejnoprávní stanice SABC jednoho ze svědků. Plavci vynesli ženu na pláž, kde se ji pokusil oživit medik ze skupiny, ale neúspěšně.

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Policisté, kteří dorazili na místo, našli na těle ženy otevřené rány a zahájili vyšetřování. Městská samospráva Buffalo City až do odvolání uzavřela Orient Beach i nedalekou pláž Eastern Beach a vyzvala lidi k opatrnosti.

U pobřeží Jihoafrické republiky se vyskytuje mnoho druhů žraloků. Oblast je ale známá především díky žralokům bílým přitahujícím turisty z celého světa, kteří se tam potápějí v klecích nebo podnikají výlety spojené s pozorováním těchto paryb.

V zemi bylo podle mezinárodní databáze International Shark Attack File (ISAF) mezi lety 2012 až 2021 na 29 nevyprovokovaných kousnutí žraloků, což je průměrně asi třikrát do roka. Šest z nich bylo smrtelných.

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Žralok ukousl nohu a paži 65leté ženy u pláže v Jihoafrické republice

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