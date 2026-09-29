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Po bouřce se před domem v New Jersey objevil žralok. Plaval zaplavenou ulicí

Tereza Hrabinová
  13:37
Pobřežní bouře zaplavila ulice amerického města Surf City. Jeden z obyvatel pak před svým domem spatřil něco nečekaného: nad vodou se pohybovaly žraločí ploutve. Zvíře zachytil na video.

Zaplavenou ulicí ve městě Surf City v americkém státě New Jersey proplul žralok. Na videu, které v sobotu 26. září pořídil místní obyvatel Drew Procaccino, jsou nad hladinou vidět jeho hřbetní a ocasní ploutev. Žralok minul Procaccinův dům, na chvíli zmizel u příjezdové cesty a později zamířil směrem k zátoce Barnegat Bay.

„Nejdřív jsme si mysleli, že je to jen ryba, což by bylo taky fajn. Malý žralok byl ale ještě lepší,“ řekl Procaccino agentuře Storyful. Přesnou velikost žraloka se nepodařilo zjistit.

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Jak se žralok dostal do ulice?

Oblast o uplynulém víkendu zasáhla silná bouře provázená větrem a záplavami. Voda tak pronikla i do obytných ulic. Přesnou cestu, kudy se žralok do ulice dostal, záběry neukazují. Úřady v New Jersey kvůli očekávaným dopadům bouře vyhlásily stav nouze v osmi okresech včetně okresu Ocean, do něhož Surf City patří.

Surf City je jedno z šesti městeček na ostrově Long Beach, který leží podél pobřeží Atlantského oceánu v New Jersey. Je to táhlý úzký ostrov, v samotném Surf City je vzdálenost mezi opačnými břehy zhruba 400–500 metrů vzdušnou čarou. Navíc ho zaplavuje zvyšující se hladina Atlantického oceánu. Do roku 2013 se hladina moře zvýšila o šest palců (cca 15 centimetrů) a očekává se, že o dalších nejméně šest palců vzroste do roku 2030.

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O jaký druh šlo?

Podle výzkumníka Grega Skomala zachycuje video hladkouna psího (Mustelus canis). Tento menší druh žraloka se u pobřeží New Jersey běžně vyskytuje a pro člověka je zpravidla neškodný. Živí se například korýši, olihněmi a rybami, které drtí plochými, tupými zuby. Obvykle dorůstá délky kolem 90 centimetrů, výjimečně může měřit přibližně metr a půl.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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