Lze obnovit zrak u nevidomých? Nizozemci provádějí nový experiment

Nizozemští vědci vyvinuli implantáty, které obsahují vodiče přenášející do mozku elektrický proud. Vysíláním elektrických signálů se vytvořili fosfeny neboli světelné tečky, které by mohl mozek vnímat a následně použít k vytvoření tvarů a předmětů.

Tyto elektrody zatím implantovali do zrakové kůry mozku makakům. Vedoucí vědeckého týmu Pieter Roelfsema řekl, že tým chtěl ukázat, že je možné vyvolat zrakové vnímání objektů elektrickou stimulací mozku.

„Vizuální kůra mozku má určitou „prostorovou mapu“. Pokud stimulujete nebo rozsvítíte více bodů, uvidíte vzory,“ řekl pro CNN. Opice provedly řadu úkolů a pomocí svého umělého vidění dokázaly rozpoznat tvary, čáry, pohybující se tečky nebo písmena.

Tým vědců věří, že by taková technologie mohla být jednoho dne použita k simulaci zraku u nevidomých lidí, kteří ovšem v určitém okamžiku svého života viděli.

Když lidé ztratí zrak, je potřeba obejít „nefunkční oči“ a zapojit obrazy, se kterými se běžně setkáváme, do vizuální kůry,“ pokračuje Roelfsema.

„Pokud stimulujete mozek jednou elektrodou, získáte jednu tečku světla. Pokud ho stimulujete vzorem elektrod, můžete vytvořit vzor těchto teček a z těchto vzorů můžete vytvořit smysluplné obrazy nebo i písmena abecedy,“ vysvětluje dál Roelfsema, který má představu, že by v budoucnu nevidomý člověk měl na slepeckých brýlích kameru, která by pomáhala převádět obrazy na elektrické stimulační vzorce a posílala je k elektrodám do mozku.

„Elektrody by poté aktivovaly příslušné články a nevidomý by byl schopen vidět například auto nebo ostatní lidi, kteří kráčí po ulici. Vznikla by tak určitá forma vidění,“ přemýšlí Roelfsema a doufá, že tato technologie bude připravena k testování u lidí do roku 2023.



Mozková kůra je „svatý grál“

Nizozemští vědci však nejsou jediní, kteří pracují se stimulací mozkové kůry. Také univerzitní španělský tým zjistil, že může použít mozkové implantáty k dočasnému obnovení zakrnělého vidění u nevidomých pacientů.

„Umělé vnucování nervové aktivity, která se podobá mozkové, je svatým grálem neuroprostetického výzkumu, který se zabývá zlepšováním funkcí centrálního nervového systému,“ souhlasí Tom Mrsic-Flogel, ředitel univerzity v Londýně.

Mrsic-Flogel řekl, že tým z Amsterdamu prokazuje, že primáti mohou reagovat na složité stimulační vzorce ve zrakové kůře mozku podobným způsobem jako při sledování normálních tvarů.

„Ačkoli nikdy nebudeme vědět, co vnímá jiné zvíře, je lákavé spekulovat, že elektrická stimulace vedla k vizuálnímu vnímání. Studie, jako jsou tyto, připraví půdu pro mozkové implantáty, které posilují funkci mozku, když dojde k jeho narušení, například když ztratíme periferní vidění nebo sluch,“ uzavřel Mrsic-Flogel.