Pro Kyjev tak nastávají nejtemnější dny od února 2022, varuje Kasparov. Pokud se Evropa okamžitě neprobere ze své agónie, čeká ji podle něho geopolitická katastrofa.
Během jediného týdne zasadil Donald Trump Ukrajině dvě kritické rány. První z nich je obnovení nákupu ruské nafty pod záminkou snížení cen paliv v USA. A druhou je, když Trumpova administrativa v té nejnevhodnější chvíli fakticky oslepila ukrajinskou armádu dočasným vypnutím Starshieldu.
Z údajného spojence se tak stává přímý spojenec nepřítele.
Tříměsíční okno pro Putina
Podle Kasparova nejde o shodu okolností, ale o chladnokrevný plán koordinovaný mezi Bílým domem a Kremlem. Vladimir Putin si velmi dobře uvědomuje, že Trumpova strana může v nadcházejících listopadových volbách ztratit kontrolu nad Kongresem. Pokud v lednu nastoupí demokratická většina, americká pomoc by mohla být legislativně obnovena.
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Následující tři měsíce jsou proto kritickou dobou. Putin s Trumpem udělají vše pro to, aby Ukrajinu paralyzovali dříve, než jim nový Kongres sváže ruce. „Věřím na náhody, ale také věřím na KGB,“ poznamenal Kasparov.
Zatímco Spojené státy otáčejí kormidlo, evropské mocnosti zůstávají podle něj paralyzované strachem. Na Varšavské bezpečnostní konferenci se evropští diplomaté úzkostlivě vyhýbali samotnému slovu „válka“, když popisovali ruskou agresi.
Pro Brusel, Berlín a Paříž je psychologicky nepřijatelné přiznat si, že konflikt už dávno překročil hranice Ukrajiny a že Evropa čelí hybridní válce na dvou frontách – přičemž na té druhé stojí USA na straně Ruska.
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Evropa sice má obrovskou kolektivní vojenskou a ekonomickou sílu, aby americký výpadek spolehlivě nahradila, ale chybí jí odvaha. Zatímco pobaltské a severské státy volají po obraně Ukrajiny za každou cenu, západoevropské metropole se stále utápějí v alibismu a snaze o zachování iluzorního statusu quo.
Ukrajinci už v minulosti dokázali, že umí improvizovat – když jim chyběla protivzdušná obrana, vyvinuli levné a efektivní stíhací drony. Sami to ale nezvládnou. Američtí demokraté musí okamžitě po volbách připravit plán na obnovu podpory a zlomit odpor republikánů, uzavírá Kasparov.