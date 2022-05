Evropští občané a podnikatelé vidí svou budoucnost jako zelenou, klimaticky neutrální a sociálně spravedlivou. Podle evropského balíčku „Fit for 55“ musí země EU během nadcházejících osmi let snížit současné emise CO 2 o dalších více než 30 procent. Cílem je totiž snížit emise skleníkových plynů v Unii do roku 2030 o 55 procent ve srovnání s rokem 1990.

Bez správných nástrojů bude každá vláda v Evropě čelit úbytku pracovních míst a odporu veřejnosti.