Videohovory nás vysávají. Světem se šíří syndrom „vyčerpání ze Zoomu“

„Za ten rok pandemických lockdownů a zachovávání rozestupů jsem se o sobě dozvěděl spoustu věcí. A v jedné z nich mám naprosto jasno: už nikdy nechci používat Zoom,“ napsal nedávno v textu pro BBC americký novinář Bryan Lufkin.

Známý program pro pořádání videokonferencí je podle něj báječná věc, bez níž by život v koronakrizi byl daleko těžší a díky níž se podařilo zlomit skepsi mnoha firem vůči práci z domova. Jenže zároveň se ukazuje, že se na psychice svých uživatelů značně podepisuje.

„Zoom z vás vysává energii, protože zplošťuje vaše společenské interakce – soukromé i profesionální – na unifikovanou, nepřirozenou mříž tváří bez těl. Hru, jejímž cílem je být neustále pozorován a bezděčně někomu skákat do řeči,“ stýská si redaktor britského zpravodajského portálu.



Vedlejší účinky

Před rokem se videoplatformy jako Zoom, Google Meets, Microsoft Teams či Skype zdály být požehnáním. Milionům lidí umožnily pracovat i během lockdownů, izolovaným seniorům zprostředkovaly setkání s dětmi a vnoučaty. Zoom si stáhly miliony lidí, akcie firmy vyskočily o čtyři sta procent a její hodnota dnes dosahuje 117 miliard dolarů.

Revoluce ve způsobu práce má však i své vedlejší účinky. Lidé pracující z „home office“ si stěžují na fyzické vyčerpání: trápí je bolesti krku a zad, protože doma u počítače často sedí na nevhodných židlích. Ještě vážnější jsou ovšem psychické dopady.

Jak zjistili vědci, nekonečné „cally“ způsobují daleko větší stres než běžná porada v zasedačce.

Rozsáhlá studie odborníků na komunikaci ze Stanfordské univerzity potvrdila, že takzvaný syndrom „vyčerpání ze Zoomu“ je skutečný. Autoři práce založené na tisících dotazníků tomu říkají „nonverbální přetížení“, které je podle nich způsobené čtyřmi hlavními faktory:



Nepřirozeně dlouhou simulací blízkého očního kontaktu

Mentálním vypětím ze sledování ostatních účastníků a pátráním po vizuálních impulsech z jejich strany

Omezením pohybu – u videohovoru sedíme stále na jednom místě

Konstantním sledování sama sebe

Především poslední jmenovaný faktor je podle odborníků obzvlášť stresující. „Frekvence a doba, po kterou uživatelé sledují obraz sebe sama, je něco, co tu v dějinách médií ještě nikdy předtím nebylo – a nejspíš ani v dějinách lidstva,“ napsal autor studie Jeremy Bailenson.



Podle něj lze předpokládat, že konstantní pozorování svého obrazu dopadá ve větší míře na ženy. Už koncem prosince list The Washington Post informoval, že masivní rozšíření videokonferencí mělo za následek nárůst zájmu o plastické operace. Mnoha lidem se totiž nelíbí, jak na Zoomu vypadají.



„Musíte vypadat dobře, musíte dávat pozor, musíte dávat pozor, co se děje za vámi. A to je pro spoustu lidí strašně těžké,“ dodává spoluautor studie a ředitel Laboratoře sociálních médií na Stanfordské univerzitě Jeff Hancock.

Co s tím?

Někteří psychologové zase tvrdí, že takzvané „vyčerpání ze Zoomu“ se více podepisuje na extrovertech, kteří jsou přeborníky ve vyhodnocování gest a řeči těla. O to jsou ovšem při videokonferenci s „mluvícími hlavami“ ochuzeni, takže komunikace je pro ně vnitřně neuspokojivá.

Psychická zátěž spojená s častým používáním programů pro videokonference se dá naštěstí do značné míry omezit. Odborníci radí, aby si uživatelé co nejčastěji vypínali „self-view“ mód a okno videohovoru zmenšili, aby nezabíralo celý monitor. Nebo rovnou přešli jen do audio módu.

Ač to zní banálně, důležité je také občas zvednout zadek od počítače. „Snažím se prokládat svůj den a videohovory krátkým cvičením. Jdu si na deset minut zaběhat po schodech nebo jdu vyvenčit psa,“ řekl listu The Wall Street Journal personalista Ken Schmitt.



Syndrom „vyčerpání ze Zoomu“ podle odborníků časem odezní, až si lidstvo na novou technologii přivykne. „Pro mnoho z nás je vyčerpání ze Zoomu ve skutečnosti únavou z práce, pandemie, lockdownů a sociální izolace,“ uvedl pro BBC profesor mediální komunikace Henry Jenkins z University of Southern California.