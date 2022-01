Nepotřebuje samce. Varaní samici se vylíhla mláďata z neoplozených vajec

Samice Shy varana skvrnitého (Varanus salvator) odjakživa žila sama s malou šancí mít potomky, uvedla ve zprávě zoologická zahrada na jihozápadě Francie.

Podle chovatelů se nesetkala s žádným samcem, který by ji mohl oplodnit. V srpnu však nakladla tři vejce, které se ošetřovatelé rozhodli umístit do inkubátoru. Na začátku tohoto týdne, tedy po 5 měsících a 13 dnech, se z nich vylíhli tři varani.

Podle zoologů se jedná o první případ takzvané partenogeneze u tohoto druhu. Při partenogenezi se nový jedinec vyvine ze samičího vajíčka, které neoplodnila samčí pohlavní buňka. Tímto způsobem se může množit některý hmyz, určité druhy plazů či obojživelníků. Savci jsou jediní obratlovci, u nichž se partenogeneze nepotvrdila.

„Myšlenka, že by tato vejce mohla být životaschopná, vznikla na základě intuice, protože to nebylo oficiálně zaznamenáno u varana skvrnitého, ale už se to stalo u jiných plazů, například u varana komodského,“ vysvětlil správce zoo Raphaël Da Fonseca.

Mláďatům, které teď měří asi 30 centimetrů, se daří dobře. Živiny zatím stále čerpají ze žloutkového váčku. Takto by se měly krmit ještě dva týdny. Ošetřovatelé jim potom nabídnou hmyz, malé ryby nebo myši.

„Zatím je těžké říci, zda se jedná o samce nebo samice, ale v případech partenogeneze u varanů se téměř ve sto procentech případů jedná o samce,“ uvedl Da Fonseca. Správce nyní vyzývá výzkumníky a vědce, aby prokázali, že se skutečně jedná o partenogenezi, a doložili to pomocí analýzy DNA.

Mláďata zatím budou hvězdami v zoologické zahradě Padiparc de Padirac, která se znovu otevře 1. února. „Zřídíme jim terárium, aby se mohli schovat, ale návštěvníci je mohli pozorovat,“ uvedl správce.

Varani skvrnití jsou pro svou kůži častým terčem pytláků v jihovýchodní Asii. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) je vede na tzv. Červeném seznamu ohrožených druhů. V dospělosti může toto zvíře, které vědci označují velmi inteligentní, měřit v případě samců až dva metry.